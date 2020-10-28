В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторая волна пандемии стремительно распространяется по территории Евросоюза и страны сообщества должны совместно принять новые меры для борьбы с ней.
В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией
  • Reuters

«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией.

«Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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