В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторая волна пандемии стремительно распространяется по территории Евросоюза и страны сообщества должны совместно принять новые меры для борьбы с ней.

Reuters

«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность», — приводит ТАСС её слова. Она отметила, что страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией. «Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений», — добавила фон дер Ляйен. Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.