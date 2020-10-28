MSNBC: американский инфекционист предсказывает Соединённым Штатам «мрачную зиму»

В большинстве штатов США растёт число заражений и госпитализаций с COVID-19, отмечает в эфире MSNBC профессор Университета Вандербильта, доктор Уильям Шаффнер. По его словам, Америку ждёт «довольно мрачная» зима, поскольку к пандемии коронавируса присоединится эпидемия гриппа. Доктор призвал американцев помнить о риске и на ближайших семейных праздниках обойтись без поцелуев и объятий.

Как у нас сейчас обстоят дела с этим вирусом? У нас не будет никакого Хэллоуина? В День благодарения придётся сидеть дома? И в (рождественские и новогодние. — ИноТВ) выходные — сидеть дома? Вот что нас ждёт в ближайшие три… два с половиной месяца?



УИЛЬЯМ ШАФФНЕР, инфекционист, профессор Университета Вандербильта: Чак, у нас кое-какие проблемы с этим коронавирусом. Как вы только что говорили, заболеваемость растёт в большинстве штатов, в подавляющем большинстве. Растёт число госпитализаций, и это индикатор, который в будущем сулит новое повышение смертности.



Погода становится холоднее, а это значит, что близится эпидемия гриппа, которая удвоит наши неприятности. Так что мы боимся, что зима будет довольно мрачной.



Думаю, праздники — Хэллоуин, День благодарения и все праздники ближе к концу года — будут способствовать ускорению распространения инфекции, если только семьи не поведут себя очень, очень благоразумно и осторожно.



У нас не будет общего семейного ужина в День благодарения. Мы все соберёмся примерно на полтора часа, на нас будут маски, мы будем соблюдать социальную дистанцию. Никаких объятий и поцелуев. Зато мы увидим друг друга. Но у нас есть кто-то с хроническими заболеваниями, а у некоторых из нас седые волосы. Так что мы все будем уважать друг друга. Нам надо беречь себя.



Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.