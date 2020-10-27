ABC News: число заболевших COVID-19 растёт в 80% американских штатов

Новая информация по коронавирусному кризису. В некоторых частях страны количество заражений быстро растёт. Происходит это на фоне того, как США преодолели отметку 225 тысяч погибших от вируса.



В пятницу было зафиксировано рекордное число новых случаев — почти 84 тысячи. Подробнее об этом резком росте заболевших расскажет Маркус Мур из Эль-Пасо.



Доброе утро, Маркус!



МАРКУС МУР, корреспондент ABC News: Доброе утро, Робин! Здешняя ситуация вызывает серьёзное беспокойство. Вчера в 10 вечера был введён комендантский час. Руководство города призывает жителей оставаться дома в течение двух недель, пока они будут пытаться остановить распространение. События тут, в Эль-Пасо, продолжают развиваться.



Этим утром США преодолели очередной рубеж — уже более 225 тысяч погибших. При этом почти в 80 процентах штатов количество новых случаев увеличивается. Под удар попадают как молодые люди, такие как эта 25-летняя Бетани Уолтерс…



ГОЛОС: Что во всём этом самое сложное?



БЕТАНИ УОЛТЕРС: Дышать.



ГОЛОС: Дышать?



…так и пожилые. Согласно исследованию Вашингтонского университета, если 95 процентов населения будут носить маски, то к февралю следующего года это поможет спасти приблизительно 130 тысяч жизней.



Доктор Энтони Фаучи выступил с недвусмысленной оценкой.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Если люди не носят маски, тогда, возможно, нам следует обязать их это делать.



Здесь, в Эль-Пасо, число госпитализаций, связанных с COVID-19, за последние три недели увеличилось на 300 процентов. Их количество взлетело с 259 до 786. Мэр призывает людей в ближайшие две недели как можно дольше оставаться дома.



ДИ МАРГО, мэр Эль-Пасо: На фоне положительных тестов и госпитализаций и с учётом того, сколько дней люди проводят в реанимации и на аппаратах ИВЛ, — и, как мы надеемся, всё будет обходиться без летальных исходов, — но суть такова: мы полагаем, что к следующей среде на потребуется более 200 дополнительных больничных палат.



Данные, полученные в рамках проекта по отслеживанию COVID, демонстрируют, что по всей стране, если судить по тем случаям, когда известно о расовой принадлежности погибшего, темнокожие люди умирают почти в два с половиной раза чаще белых. Среди них смертность составляет 21 процент, несмотря на то что они составляют лишь 12,5 процента от общего населения.



Этим утром мы поподробнее остановимся на тех, кто с момента начала пандемии умер от вируса.



Хотя в учреждениях с долгосрочным пребыванием, таких как дома престарелых, живёт менее 1 процента американцев, в них зафиксирован 41 процент смертей от COVID-19.



МАРКУС МУР: Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, он (коронавирус. — ИноТВ) значительно более смертоносен для пожилых людей нашей страны. В тех случаях, когда возраст погибших известен, 79 процентов летальных исходов зафиксированы среди людей старше 65 лет. Кроме того, вирус также более смертоносен для мужчин, чем для женщин — 54 процента против 46 процентов. Эми.



Спасибо. С нами на связи из Эль-Пасо, штат Техас, был Маркус Мур.



Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.