«Ситуация остаётся неустойчивой»: Собянин продлил ограничения из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, до 29 ноября будет действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы. Ученики 6—11-х классов на следующей неделе продолжат обучение в дистанционном формате. Также до конца ноября продлён домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. До конца месяца остаётся в силе и система чек-ин на входе в столичные развлекательные заведения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер, введённых в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Градоначальник отметил, что ситуация в городе, несмотря на признаки улучшения, остаётся неустойчивой и всё ещё нельзя исключить риск роста заболеваемости COVID-19.

В этой связи было принято решение продлить до 29 ноября требование о переводе компаниями не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщил Собянин.

«Благодаря переходу на удалёнку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряжённую ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию», — пояснил мэр в своём блоге.

Помимо этого, в течение следующей недели, с 2 по 8 ноября, ученики 6—11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Также до 29 ноября будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

Кроме того, до конца ноября будет продолжать действовать домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Собянин также сообщил, что по итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 развлекательных заведений Москвы, в том числе рестораны и гостиницы, которые «добровольно пошли на этот шаг», хотя формально не попадают под действие соответствующего указа.

«Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности. Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября», — сообщил мэр.

Он уточнил, что в дальнейшем такую систему будут внедрять и в подразделениях правительства Москвы.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации», — подчеркнул Собянин.

Напомним, что с 28 сентября пожилым людям и лицам, страдающим хроническими болезнями, было предписано соблюдать домашний режим.

С 5 октября столичных работодателей обязали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также с этого дня у школьников в Москве начались увеличенные до двух недель каникулы.

С 9 октября в Москве было временно приостановлено действие льготного проезда для школьников и бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц старше 65 лет. Соответствующие ограничительные меры действуют до 28 октября.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Как заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева, принятые городскими властями меры помогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

«На сегодняшний момент все эти мероприятия себя оправдали. Так же как оправдали сегодня себя все наши ограничительные мероприятия, которые были введены поэтапно. Начали с разобщения школьников, которые были на каникулах. По моему предложению каникулы были продлены до двух недель — на срок инкубационного периода, что позволило прервать механизм передачи», — сказала она в ходе дистанционного заседания Мосгордумы.

Андреева отметила, что за этот период среди заболевших снизилась доля людей старшего возраста, количество госпитализаций зафиксировалось на уровне 1100—1200 в сутки, процент тяжёлых больных также не изменился (не более 10%).

«Можно констатировать стабилизацию ситуации в городе. Это позволяет говорить о том, что более жёстких мер не потребуется. Мы рассчитываем на то, что уже принятые меры позволят сохранить город в стабильном состоянии и выйти из кризиса», — подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно данным оперштаба столицы, за последние сутки в Москве выявлено 3670 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число больных с этим диагнозом с начала эпидемии достигло 409 022. При этом в столице выздоровел уже 300 051 пациент. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 6578 человек.