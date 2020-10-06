«Поможем себе и близким сохранить здоровье»: в Москве вводят дополнительные меры в связи с COVID-19

С 9 октября в Москве приостанавливается действие социальных карт для того, чтобы школьники, пожилые и лица с хроническими заболеваниями оставались дома. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По мнению градоначальника, ситуация с COVID-19 «становится сложнее и драматичнее». В Москве, по словам заммэра Анастасии Раковой, установлено два антирекорда — по числу новых случаев коронавируса (4088) и по количеству госпитализированных за сутки (1049). В общей сложности в России число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 237 504 (11 615 — за последние сутки), выздоровели 988 576 пациентов, умерли 21 663 человека. Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили о счастливчиках, которые из-за определённых генных мутаций не могут заболеть коронавирусом.

Во вторник, 6 октября, в России впервые с 11 мая было зафиксировано свыше 11 тыс. новых случаев COVID-19 — 11 615. По сообщению оперштаба, в 28,3% из них клинических проявлений не наблюдалось.

В предыдущие двое суток было зарегистрировано 10 888 и 10 499 случаев.

В России с начала эпидемии в общей сложности выявлено 1 237 504 случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 988 576 пациентов (79,88%), в том числе 6252 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 21 663 человека (1,75%). За последние сутки — 188.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс.. Волна будет более жёсткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — цитирует РИА Новости доктора медицинских наук вирусолога Анатолия Альтштейна.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (4082) и Санкт-Петербург (411), а также Московская (347), Ростовская (253) Нижегородская (204), Архангельская (187) и Воронежская (186) области.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 234 тыс. человек.

Лидером по количеству зафиксированных случаев коронавируса в России является Москва. По состоянию на 6 октября в столице в общей сложности выявлено 311 559 случаев. При этом за всё время выздоровели 255 100 пациентов, тогда как от осложнений, связанных с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, скончался 5401 человек. Как отметили в оперштабе столицы, за сутки госпитализированы 1049 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека.

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«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что ещё более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более тысячи человек с COVID-19. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин своим указом с 9 октября приостановил льготный проезд для школьников в общественном транспорте, а также действие социальных карт, предоставляющих право на бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Кроме того, в электронный формат переведена продажа билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные столичному правительству. Вдобавок все организации и предприятия обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку.

«Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удалёнку, соблюдение масочного режима — всё это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», — сказал Собянин.

Градоначальник также подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве «с каждым днём становится сложнее и драматичнее»

«По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — заметил мэр Москвы.

Напомним, с 5 октября в Москве начался перевод работников на дистанционный формат — работодатели обязаны перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а предприятиям, имеющим такую возможность, рекомендовано отправить на удалённую работу до 50% сотрудников. У столичных школьников начались увеличенные до двух недель каникулы в связи с ситуацией с COVID-19.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что люди с определёнными генными мутациями не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который COVID-19 использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса».

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищён», — говорится в сообщении.

В понедельник в ведомстве со ссылкой на исследование американских учёных сообщили, что переболевшие сезонными ОРВИ могут иметь иммунитет, в том числе к коронавирусной инфекции. При этом пока невозможно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в РФ Общероссийское объединение пассажиров призвало рассмотреть вопрос о закрытии границ страны. Об этом говорится в заявлении председателя организации Ильи Зотова.

«Главное, чтобы это не было принято одним днём: следует ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы, чтобы максимальное количество российских туристов, которые находятся сейчас на отдыхе, в том числе и в Турции, могли быть уведомлены об этом заранее и успели вернуться обратно, пройдя все необходимые процедуры по сдаче ПЦР-теста и уведомлении об этом Роспотребнадзора», — приводит его слова РИА Новости.

Ссылаясь на собственную информацию, он сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет пройден через полтора-два месяца.

«Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру», — подчеркнул Зотов.

Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в России могут вновь закрыть границы и сократить количество полётов. При этом в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом указали, что принятия решения «по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения» не планируется.

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Помимо этого, в группа компаний «МЕДСИ» рассказали, что в одном из её клинико-диагностических центров начались пострегистрационные клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. В общей сложности планируется участие до 2 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет, в первую группы вошло около 500 человек.

«Партия вакцины, произведённая на зеленоградском заводе «Биннофарм», входящем в фармацевтический холдинг АФК «Система», поступила в «МЕДСИ» для проведения пострегистрационных испытаний», — говорится в сообщении.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат в данный момент проходит пострегистрационные исследования, участниками которых станут 40 тыс. человек. В гражданский оборот «Спутник V» должен поступить 1 января 2021 года.

Вместе с тем до 15 октября ожидается завершение процесса регистрации вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ноябре должны быть завершены клинические исследования препарата, над которым работают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.