Динамика COVID-19: в России выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 10 499 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 215 001, выздоровели 979 143 пациента, умерли 21 358 человек. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на то что в столичных больницах продолжает увеличиваться число пациентов с COVID-19, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе несколько стабилизировалась.

В воскресенье, 4 октября, в России впервые с середины мая было зафиксировано свыше 10 тыс. новых случаев COVID-19 — 10 499. По сообщению оперштаба, у 27,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предыдущие двое суток было зарегистрировано 9859 и 9412 случаев.

В России с начала эпидемии в общей сложности выявлен 1 215 001 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 979 143 пациента (80,59%), в том числе 3284 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 21 358 человек (1,76%). За последние сутки — 107.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (3327) и Санкт-Петербург (392), а также Московская (296), Ростовская (234) Нижегородская (201), Воронежская (179) и Архангельская (176) области.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 47,6 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 226 тыс. человек.

Ситуация с COVID-19 в Москве несколько стабилизировалась, однако больницы продолжают заполняться больными с диагнозом «коронавирус». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных всё равно медленно, но верно приближается к 1 тыс. человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — сказал Собянин.

При этом столичные власти пока не планируют массово переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу исключительно с больными с COVID-19. По словам мэра, «страхуют ситуацию» мобильные госпитали.

Градоначальник также указал, что Москва направила на оказание помощи бизнесу более 80 млрд рублей. Эти средства пошли на выдачу кредитов и реструктуризацию старых долгов.

«Но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия, избежать серьёзных ограничений», — добавил Собянин.

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По его словам, требование для московских предприятий и организаций о переводе сотрудников на удалённую работу обусловлено нежеланием задействовать «более жёсткие меры».

По состоянию на 4 октября в Москве в общей сложности выявлено 303 940 случаев коронавируса (3327 — за последние сутки).

При этом за всё время выздоровел 253 031 пациент, тогда как от осложнений, связанных с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, скончались 5343 человека.

Напомним, что с 5 по 28 октября столичные работодатели обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников, а предприятиям, имеющим такую возможность, рекомендовано отправить на удалёнку до 50% сотрудников. Согласно ожиданиям властей Москвы, с понедельника на дистанционный формат работы перейдут до 2 млн горожан. Кроме того, с 5 октября на увеличенные до двух недель каникулы из-за ситуации с COVID-19 отправятся столичные школьники.

© Илья Питалёв/РИА Новости

Кроме того, в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук сообщили, что клинические исследования разработанной в центре вакцины от COVID-19 планируется завершить в ноябре.

«Конечно, сразу после завершения всех клинических исследований вакцины мы сможем начать её использование. Планируем завершить «клинику» в ноябре», — цитирует ТАСС гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

В сентябре Минздрав выдал Центру Чумакова разрешение на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. В исследованиях, проходящих в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске, принимают участие более 3 тыс. добровольцев.

Это уже третья российская разработка, направленная на противодействие коронавирусной инфекции.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Кроме того, 30 сентября получил соответствующие патенты Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разрабатывающий собственную вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Ожидается, что до 15 октября будет завершён процесс регистрации.