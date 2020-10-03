В Москве расширяют список бесплатных лекарств для больных COVID-19

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Власти Москвы расширяют программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом, пациенты будут получать противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».
В Москве расширяют список бесплатных лекарств для больных COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжёлым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свёртыванию крови и образованию тромбов («Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан»)», — написал он в своём блоге.

Кроме того, пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп.

Власти также расширяют перечень обязательных анализов для более качественной и комплексной терапии, добавил Собянин.

Он заверил, что лекарства закуплены в достаточном количестве, а решения об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи.

Как ранее отметила вице-премьер Татьяна Голикова, текущая ситуация с коронавирусной инфекцией принципиально отличается от наблюдаемой весной этого года, так как в настоящее время в России готовы к борьбе с COVID-19.

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