Голикова назвала отличие текущей ситуации с коронавирусом от весенней

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией принципиально отличается от наблюдаемой весной этого года, так как в настоящее время в России готовы к борьбе с COVID-19, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что в настоящее время наблюдается «серьёзный рост» новых случаев коронавируса в России, который был ожидаем.

«Это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов... появлением в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — пояснила она.

При этом более 60% прироста в настоящее время приходится на Москву, где большая плотность населения.

«Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии, в марте — апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело, у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты», — заявила она.

Она добавила, что в России создан запас лекарственных средств, а также идут активные разработки и исследования вакцин от коронавируса.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве находится «на грани», поэтому нужно остановить рост числа заболеваний.

Он также обязал работодателей в Москве с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.

В то же время, по его словам, в Москве пока нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, связанных с коронавирусом.