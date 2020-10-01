«Заболеваемость коронавирусом продолжает расти»: Собянин обязал компании в Москве перевести на удалёнку 30% сотрудников

Работодатели в Москве с 5 по 28 октября обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в указе, который подписал столичный мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что количество людей в общественном транспорте остаётся высоким, а заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Собянин также рассказал, что в столице нет второй волны коронавируса, так как она предполагает вторичное заболевание у уже переболевших людей. В то же время он предупредил, что число новых случаев COVID-19 в Москве в ближайшее время может ещё возрасти, и допустил введение жёстких мер в случае наплевательского отношения к мерам по борьбе с распространением вируса.

В Москве работодатели с 5 по 28 октября обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в указе, подписанном мэром столицы Сергеем Собяниным.

Также руководители столичных организаций должны направить на дистанционную работу всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составят только те работники, чьё присутствие является критически важным для функционирования организации.

Собянин напомнил, что ранее мэрия уже рекомендовала работодателям оставить часть сотрудников на удалёнке, чтобы снизить поток пассажиров в общественном транспорте и сократить распространение коронавирусной инфекции.

«Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2 тыс. человек ежедневно», — пояснил градоначальник.

В столице также возросла динамика госпитализаций, составив более 5 тыс. пациентов в неделю, отметил Собянин. Вместе с тем выросло количество жителей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме, — их зафиксировано более 1,5 тыс. человек, сообщил мэр. Он добавил, что в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи, а также указал, что летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, в то время как в сентябре увеличилась до 20—25%.

«Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее решение. С 5 октября 2020 года требование перевода на удалённую работу становится обязательным», — подчеркнул Сергей Собянин.

Вместе с тем он отметил, что данное требование не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонной сферы, «Росатома», «Роскосмоса» и ряда других стратегических отраслей.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придётся принимать более тяжёлых решений», — заключил мэр.

В интервью телеканалу «Россия 24» Собянин пояснил, что в столице нет второй волны коронавируса, так как этим термином принято называть вторичное заболевание у уже переболевших людей. В то же время он предупредил, что число новых случаев COVID-19 в Москве в ближайшее время может ещё возрасти.

«Динамика развития явная, серьёзная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3 тыс. в сутки», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Москве, и призвал ориентироваться на схожие сценарии развития ситуации в других крупных городах, приведя в пример ситуацию с заболеваемостью в Мадриде и Лондоне.

«Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением», — отметил он.

Собянин заявил, что в случае наплевательского отношения к мерам по борьбе с распространением вируса вероятность того, что будут приниматься жёсткие меры, очень высока.

Вместе с тем он отметил, что столичные власти не намерены «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом в городе.

Градоначальник добавил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных коронавирусом, также каждый день из резерва выводятся дополнительные блоки — здания, которые «были зарезервированы под COVID».

Кроме того, он допустил введение санкций в отношении предприятий, не соблюдающих требования о переводе части сотрудников на удалённую работу.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 8945 новых случаев заболевания COVID-19, из них 2424 — в Москве, 24 человека в столице скончались. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что в столице за последние сутки были госпитализированы 827 пациентов с COVID-19.

Среди тех, у кого выявили коронавирус, 13,6% — дети, 38% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% — от 46 до 65 лет, еще 12% — от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших — люди старше 80 лет.

РИА Новости

© Виталий Аньков

29 сентября Сергей Собянин также сообщил, что по рекомендации санитарных врачей, а также с учётом осеннего подъёма заболеваний ОРВИ и роста выявленных случаев коронавируса было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех московских школах — с 5 по 18 октября. На указанный период также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что не планируют переводить вузы на дистанционное обучение на время двухнедельных школьных каникул.

«В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения. Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Там добавили, что министерство ведёт постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах, а решение о переводе студентов на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьёв рекомендовал директорам школ отправить детей на каникулы с 5 по 11 октября 2020 года.

В конце сентября президент Владимир Путин отметил, что Россия своевременно принимает необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, благодаря чему эпидемиологическая ситуация в России остаётся лучше, чем в ряде других стран. Вместе с тем он напомнил, что «стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться». Глава государства также заявил о необходимости уделить особое внимание группам риска и разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, программу комплексных мер для сохранения здоровья людей старшего поколения.