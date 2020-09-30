Получили патент: «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от COVID-19

Расположенный в Новосибирске государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом в Москве перешли ко второму этапу пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». В РФПИ также заявили, что поставят в Египет 25 млн доз этого российского препарата. За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай COVID-19. Общее число заболевших с диагнозом «коронавирус» достигло 1 176 286. При этом выздоровели 958 257 пациентов (81,46%), умерли 20 722 человека (1,76%).

Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом она рассказала в интервью НТВ.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что российские вакцины от коронавируса не заслуживают шквала критики со стороны Запада.

«Вакцины все разные, и это очень хорошо. Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования продолжаются с вакциной Института имени Чумакова. И это всё вакцины на разных платформах. Это очень хорошо. Почему? Потому что это вакцины с несколько разным способом воздействия на организм, безусловно, с разной реактогенностью они будут, ну и они будут для производства занимать совершенно разные технологические площадки производственные», — сказала Попова.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального института промышленной собственности, центр «Вектор» уже получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19.

Главный санитарный врач РФ также высказалась о необходимости сокращения срока выполнения тестов на коронавирус. По её словам, «три-четыре дня» — это уже много. Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 46 млн тестов на коронавирус.

Ранее в Минздраве отмечали, что намерены до 15 октября завершить процесс регистрации второй российской вакцины, разработанной новосибирским центром «Вектор».

Наряду с этим заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале второго этапа пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V». По её словам, второй компонент препарата получили уже шесть добровольцев.

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«Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения. По результатам первой прививки (а её сделали уже более 5,7 тыс. человек) мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», — заявила Ракова.

Ранее сообщалось, что в пострегистрационных испытаниях первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V» приняли участие трое иностранных сотрудников RT: представители арабской редакции RT Муссус Ясмин и Мохаммед Мустафа Салех, а также журналист испанской редакции телеканала Морага Гонсалес Исайас Карлос.

Также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и компания Pharco договорились о поставках в Египет 25 млн доз вакцины «Спутник V». Ранее РФПИ договорился о поставке 32 млн доз препарата в Мексику, в Бразилию — до 50 млн доз, в Индию — 100 млн доз, в Узбекистан — 35 млн доз и в Непал — 25 млн доз.

«Соглашение между РФПИ и Pharco позволит Египту получить эффективную и безопасную вакцину «Спутник V» почти для 25% населения... Ожидаем, что всё большее число стран будет включать «Спутник V» в портфели вакцин против коронавируса в ближайшие недели», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлен 8481 новый случай заболевания COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 8232 и 8135 человек). По сообщению оперштаба, у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

По состоянию на 30 сентября в РФ в общей сложности зафиксировано 1 176 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 197 тыс. из них (16,77%) остаются активными.

С начала эпидемии в стране выздоровели 958 257 пациентов (81,46%), в том числе 5858 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 20 722 человека (1,76%). За последние сутки — 177.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (2308) и Санкт-Петербург (276), а также Московская (222), Ростовская (198), Нижегородская (175) и Воронежская (162) области.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ, в России пока не планируется введение специальных ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сказала она.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (292 601, из них активных — около 38 тыс.). В Департаменте здравоохранения столицы также отметили, что за минувшие 24 часа в больницы поступили 840 человек. Как подчеркнули в оперштабе, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%.