Эффект подавления: найден новый способ лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса

Российские учёные предложили новый метод подавления вторичного воспаления тканей при COVID-19. В основе исследования — описание подавления работы уникальных иммунных MAIT-клеток, связанных со слизистыми оболочками. Они выполняют защитные функции по поиску, распознаванию и уничтожению бактерий, грибков и других патогенов, но вызывают воспаление у коронавирусных больных. Этот механизм обнаружен в организме человека и других млекопитающих.

Российские учёные из НИТУ «МИСиС», ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и Сеченовского университета нашли новый способ лечения пациентов с коронавирусом, который поможет предотвратить развитие чрезвычайно опасного для заболевших COVID-19 вторичного воспаления тканей. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Immunology.

Исследователи предлагают использовать препараты, подавляющие активность связанных со слизистыми оболочками MAIT-клеток. При вторичных инфекциях у коронавирусных больных эти клетки, обнаруженные в крови, печени и лёгких, выполняют защитные функции по поиску, распознаванию и уничтожению бактерий, грибков и других патогенов, но вызывают воспаление тканей.

По утверждению учёных, из-за сбоя в работе иммунной системы у каждого седьмого тяжелобольного пациента с коронавирусом проявляются бактериальные или грибковые инфекции. Такие заболевшие часто нуждаются в инвазивной механической вентиляции лёгких, которая длится в среднем девять дней и может привести к приобретённым в больнице заболеваниям. В этом случае MAIT-клетки вызывают дополнительное воспаление тканей и приводят к осложнениям.

«В целом эти клетки полезны, так как защищают нас от бактериальных или грибковых инфекций. Но в случае уже развившейся вирусной инфекции и высокого уровня воспаления активность MAIT-клеток может усугублять течение болезни», — утверждает один из соавторов публикации, эксперт лаборатории биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Роман Акасов.

По мнению Романа Акасова, под воздействием коронавируса вредоносная активность MAIT-клеток усиливается, вызывая распространение вторичных инфекций у больных COVID-19. Подобное действие этих клеток уже было замечено при вирусных инфекциях, включая герпес, гепатит и летальный грипп, отмечает учёный.

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В ходе недавних исследований учёные заметили, что эти клетки накапливаются в лёгких, а степень их активации взаимосвязана с тяжестью заболевания.

«Активация MAIT-клеток является ярким примером того, насколько сложно устроена наша иммунная система и как она может ошибаться», — подчеркнул Акасов.

В своей работе авторы отмечают, что изучение взаимодействия между хозяином (человеком) и его микробиотой (совокупностью микробов в организме) имеет большое значение для понимания развития коронавируса и лечения этой болезни.

При этом они подчёркивают, что природа этой связи ещё неизвестна, а участие MAIT-клеток в развитии COVID-19 требует дополнительного изучения.