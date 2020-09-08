Наноэффект: российские учёные нашли новый способ борьбы с бактериями

Учёные из МИСиС разработали антибактериальные и противогрибковые нанопокрытия, которые за сутки уничтожают до 99,99% болезнетворных микроорганизмов. Сообщается, что микробные патогены погибают в результате прямого физического контакта с особой игловидной поверхностью наноплёнки на основе нитрида бора. По мнению исследователей, метод найдёт применение в хирургии с использованием имплантатов, например при ортопедических и стоматологических операциях.

Учёные из Национального исследовательского технологического университета МИСиС представили наноплёнки на основе нитрида бора, которые эффективно уничтожают микробные патогены и позволяют защищаться от бактериальных и грибковых инфекций. Об этом сообщается в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Исследователи отмечают, что применение этой технологии актуально в хирургии, например при ортопедических и стоматологических операциях. Самое главное — использование нанопокрытий из нитрида бора позволяет отказаться от лечения воспалений вокруг имплантатов с помощью инъекций антибиотиков в больших дозах, что часто приводит к побочным эффектам.

«Гексагональный нитрид бора обладает комплексом уникальных физико-химических и механических свойств. В результате опытов мы выяснили, что особая специфическая структура наночастиц нитрида бора обеспечивает бактерицидный эффект, сравнимый с действием антибиотика: бактерии погибают в результате прямого физического контакта с особой игловидной поверхностью наноплёнки. При этом отсутствуют типичные для антибиотика побочные действия на ткани организма, а сам нитрид бора не вызывает цитотоксичность», — рассказала соавтор исследования, научный сотрудник лаборатории МИСиС Кристина Гудзь.

Новая технология позволяет избежать медикаментозную терапию воспалений вокруг имплантатов

© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Также учёные установили, что для ускорения лечения микропоры наноплёнки можно заполнять небольшим количеством антибиотика. Выяснилось, что для достижения необходимого лечебного эффекта его потребуется в 100 раз меньше, чем при стандартных инъекциях.

«Мы выяснили, что с минимальной концентрацией антибиотика эффект противомикробный положительный», — рассказала RT Кристина Гудзь.

Безусловный плюс разработанной технологии заключается в том, что нанесение плёнки на имплантат перед его установкой может свести к минимуму риск бактериального заражения за счёт физических свойств самой поверхности и при внедрении в случае необходимости минимального количества антибиотика в поры наноплёнки. Исследователи отмечают, что подобное покрытие в течение суток поражает до 99,99% бактериальных клеток. При этом нитрид бора не окисляется кислородом при нормальных температурах и не токсичен.

В настоящее время коллектив завершает лабораторные исследования и работает над оптимизацией способа нанесения покрытия для его перспективного применения в медицине.