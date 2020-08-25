«В качестве дополнительной терапии»: российские учёные обнаружили антираковые свойства витамина B1

Российские учёные обнаружили, что лекарственная форма витамина B1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах способна подавлять рост клеток рака лёгкого, не затрагивая при этом здоровые клетки организма. Кокарбоксилаза уже применяется в медицине при лечении диабета, болезней почек, печени и сердца. Эффективность этого препарата против злокачественной опухоли была подтверждена в ходе лабораторного эксперимента на клетках рака лёгкого человека и нормальных эпителиальных клетках обезьяны. По мнению исследователей, врачи уже сейчас могут использовать потенциальное антираковое действие кокарбоксилазы и назначать её в качестве дополнительной терапии.

Коллектив учёных из НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ (НИИ ФХБ МГУ) выяснил, что лекарственная форма витамина B1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах способна подавлять клетки рака лёгкого. Об этом сообщается в издании International Journal of Molecular Sciences. Исследование учёных поддержано Российским научным фондом.

Для проверки эффективности действия этого соединения против злокачественной опухоли авторы исследования провели лабораторный эксперимент на клетках рака лёгкого человека и нормальных эпителиальных клетках обезьяны. Его результаты показали, что при действии кокарбоксилазы способность раковых клеток к размножению была подавлена, тогда как здоровые клетки не пострадали.

Злокачественная опухоль в лёгком (компьютерная иллюстрация)

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«Новые данные о противораковом действии высоких доз кокарбоксилазы при их безопасности для нормальных клеток могут иметь медицинское применение при лечении рака лёгкого, особенно в комбинации с другими средствами. Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы», — заявила главный автор исследования, ведущий научный сотрудник НИИ ФХБ МГУ Виктория Буник.

Кокарбоксилаза образуется из витамина В1, или тиамина. Она уже используется в медицине при терапии различных заболеваний: сахарного диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печёночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Однако впервые российскими учёными была показана возможность борьбы с раковыми клетками с помощью этого соединения.

Учёные объяснили механизм действия кокарбоксилазы на опухолевые клетки. Это вещество химически связывается с рядом белков-ферментов и выступает в роли катализатора различных процессов. В частности, влияет на углеводный обмен и опосредованно —на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов. Но самое главное — при действии кокарбоксилазы в раковых клетках снижается содержание глутатиона, отвечающего за их жизнеспособность и устойчивость к терапии.

По мнению исследователей, применение кокарбоксилазы в качестве противоракового препарата возможно даже до клинических испытаний.

«Кокарбоксилаза — разрешённый к применению и широко используемый препарат. Врачи могли бы, наверное, использовать потенциальное антираковое действие кокарбоксилазы и назначать её в качестве дополнительной терапии. Но здесь, конечно, важно учитывать потенциальное взаимодействие препаратов», — сообщила в беседе с RT Виктория Буник.

По её словам, необходимо привлечь к проблеме внимание соответствующих специалистов, в первую очередь врачей, наблюдающих пациентов с раком лёгкого.

Исследователи напоминают, что рак лёгкого относится к тем типам рака, которые наиболее тяжело поддаются лечению, и занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также рак лёгкого является самым распространённым, особенно в развитых странах. Причин возникновения этого заболевания много, но основная — курение.