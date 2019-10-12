«Прогресс налицо»: нобелевский лауреат 2015 года — о борьбе с раком, вечной жизни и будущем российской науки

Медицина добилась серьёзного прогресса в борьбе с раком, однако победить болезнь пока не удалось. Такого мнения придерживается лауреат Нобелевской премии по химии 2015 года Томас Линдал. Он приехал в Москву, чтобы принять участие в XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+ и прочитать лекцию об изучении ДНК. В интервью RT учёный также рассказал, как относится к концепции вечной жизни, и отметил положительные изменения в развитии российской науки.

— Каждый день люди читают сообщения о том, что наконец-то найдено лекарство от рака. И каждый день почти 25 тыс. человек умирают от этой болезни. Вы почти всю свою жизнь посвятили изучению этого заболевания, ваша работа была удостоена Нобелевской премии четыре года назад. Когда человечество победит в этой схватке?

— В области лечения рака наблюдается серьёзный прогресс. Больные живут дольше, в некоторых случаях терапия позволяет им дожить до таких лет, что можно считать их болезнь излеченной. Однако проблема никуда не делась.

В своей лекции я среди прочего буду рассказывать о том, что наш наследуемый материал — ДНК — легко повреждается, и это может приводить к мутациям. А они, в свою очередь, могут становиться причиной рака, которого существует множество видов. Для многих уже найдена действенная терапия, но есть и такие, на которые современная терапия практически не действует (например, рак поджелудочной железы).

Поэтому необходимо продолжать искать новые способы борьбы с раком. Прогресс определённо налицо, но болезнь не побеждена. И я не думаю, что мы когда-нибудь её победим.

— В декабре трое ваших коллег получат Нобелевскую премию за изучение генетических механизмов, отвечающих за опухолевые процессы. Что можете сказать об этом исследовании? Ваши работы связаны?

— Это высокая награда в области медицины. Исследование моих коллег посвящено защитным механизмам внутри клеток и тому, как организм реагирует на низкий уровень кислорода в окружающей среде. Я же занимался вопросом восстановления повреждённой ДНК. Изучаемые нами вопросы отличаются, но они связаны, поскольку кислород способен влиять на повреждение ДНК.

— Что нам надо сделать с ДНК, чтобы жить вечно? Или жить вечно ни к чему?

— Я не верю в вечную жизнь. Едва ли у нас когда-нибудь будет такая возможность. В ходе эволюции наш организм развивался так, чтобы нормально функционировать на протяжении, я бы сказал, ста лет. На мой взгляд, важнее ставить именно такую цель — доживать примерно до этого возраста, обеспечивая высокое качество жизни. Кроме того, нужно стремиться побороть различные заболевания и избавиться от прочих проблем, характерных для преклонного возраста. А если люди будут жить вечно, то столкнутся с демографическим кризисом.

«Прогресс налицо»: нобелевский лауреат 2015 года — о борьбе с раком, вечной жизни и будущем российской науки

— Томас, каково ваше мнение о современной российской науке?

— В наше время можно говорить о возвращении российской науки. Как вам прекрасно известно, уже на закате эры СССР у вашей страны были несколько иные приоритеты, в число которых не входило ведение даже самых простых научных исследований. Но, как можно судить в том числе и по этому интереснейшему фестивалю (XIV Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+. — RT), сегодня у российских властей отношение к науке намного более позитивное. Надеюсь, в ближайшем будущем это пойдёт на пользу всем.