Реакция на кислород: объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по медицине

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине за текущий год. В этот раз награду получат американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф. Учёные исследовали реакцию живых клеток на колебания уровня кислорода. Их работы имеют не только фундаментальное значение для изучения обменных процессов в организме, но и открывают новые возможности для борьбы с различными заболеваниями, отметили в Нобелевском комитете.

В Каролинском институте в Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. В 2019 году награду получат трое врачей-онкологов и микробиологов: гарвардский профессор Уильям Келин-младший из Медицинского института Говарда Хьюза (Бостон, США), оксфордский профессор сэр Питер Рэтклифф (Великобритания) и профессор Грегг Семенца из Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США). Научная премия была присуждена им за исследования механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к изменениям его уровня.

Слева направо: Уильям Келин (США), сэр Питер Рэтклифф (Великобритания) и Грегг Семенца (США)

© NobelPrize.org

Несмотря на то, что кислород участвует во всех обменных процессах организма, ранее науке был не известен молекулярный механизм, который на генетическом уровне насыщает клетки кислородом и регулирует их активность. Нобелевские лауреаты пришли к пониманию этого процесса независимо друг от друга во время изучения различных физиологических функций клеток.

Так, Грегг Семенца исследовал ген гормона эритропоэтина, который во время гипоксии (нехватки кислорода) выделяется организмом для насыщения клеток кислородом. В то же время британец сэр Питер Рэтклифф также изучал связь между активностью этого гормона и уровнем кислорода. В итоге оба учёных выяснили, что эритропоэтин выделяется не только почками, но и активно производится всеми клетками организма во время кислородного голодания. Профессору Семенца также удалось выявить белковый комплекс HIF (hypoxia inducing factor), который обеспечивал производство этого гормона. В свою очередь третий лауреат, Уильям Келин обнаружил белок — своеобразный маркер, который «помечал» подлежащие уничтожению излишки HIF, когда гипоксия отступала.

Член Нобелевского комитета Рэндалл Джонсон объявляет победителей на пресс-конференции в Каролинском институте

© Jonathan NACKSTRAND / AFP

Как и все работы, удостоенные Нобелевской премии по медицине и физиологии за прошлые годы, это исследование, помимо своего фундаментального значения, открывает возможности для практического применения. Благодаря открытию учёные не только раскрыли принципы работы связанных с гипоксией биохимических процессов, но и получили научную базу для разработки новых способов борьбы с анемией, заболеваниями, связанных с раком, и другими патологиями.

Как отметили члены Нобелевского комитета, лауреаты настолько обрадовались своей победе, что «даже потеряли дар речи».

Напомним, размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $918 тыс). Объявление лауреатов по медицине открыло так называемую «Нобелевскую неделю», в течение которой будут названы лауреаты и в других областях науки. Награда будет традиционно вручена 10 декабря — в день памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля. В области медицины и физиологии «нобелевка» вручается уже более века. 115 лет назад в этой номинации награду получил известный русский учёный Иван Павлов.