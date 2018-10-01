Иммунитет против рака: за что вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2018 года

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине 2018 года. В этом году награду получат Джеймс Эллисон из Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета и Тасуку Хондзё из Киотского университета за «открытие в области торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых клеток». Учёные выяснили, как раковая опухоль «обманывает» иммунную систему. Это позволило создать эффективную противораковую терапию. Подробнее об открытии — в материале RT.

Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма в понедельник, 1 октября, объявил лауреатов премии 2018 года в области физиологии и медицины. Награду вручат американцу Джеймсу Эллисону из Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета и японцу Тасуку Хондзё из Киотского университета за «открытие в области торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых клеток». Учёные выяснили, как раковая опухоль «обманывает» иммунную систему. Это позволило создать эффективную противораковую терапию.

Клеточные войны

Среди традиционных способов лечения рака наиболее распространены химио- и лучевая терапии. Однако существует и «естественные» методы лечения злокачественных образований, среди которых — иммунотерапия. Одно из её перспективных направлений заключается в использовании ингибиторов «контрольных точек иммунитета», расположенных на поверхности лимфоцитов (клеток иммунной системы).

Дело в том, что активация «контрольных точек иммунитета» подавляет развитие иммунного ответа. Такой «контрольной точкой» является, в частности, белок CTLA4, изучением которого Эллисон занимался на протяжении многих лет.

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Опухолевые клетки научились использовать CTLA4, чтобы избежать атаки иммунной системы. Они вырабатывают большое количество активаторов белка, которые распознают «контрольные точки» и таким способом подавляют иммунитет. Ингибиторы, которые предложил использовать учёный, блокируют эти активаторы и не дают опухолевым клеткам избежать иммунной реакции. Итогом исследования учёного стала разработка препаратов, ингибирующих «контрольные точки».

Тасуку Хондзё исследовал аналогичный белок иммунных клеток (PD1) и выяснил, что он работает как «тормоз», не давая опухоли развиваться. Это открытие также оказалось возможно использовать в лечении рака.

Исторический экскурс

Нобелевская премия по физиологии и медицине — одна из пяти наград, определённых завещанием Альфреда Нобеля в 1895 году. Согласно документу, она должна ежегодно вручаться «за открытие или изобретение в области физиологии и медицины», сделанное в предыдущий год и принёсшее максимальную пользу человечеству. Впрочем, «принцип прошлого года» почти никогда не соблюдался.

Сейчас премия по физиологии и медицине традиционно присуждается в самом начале нобелевской недели, в первый понедельник октября. Впервые её вручили в 1901 году Эмилю фон Берингу за создание сывороточной терапии дифтерии. За 1901—2017 годы премия была вручена 108 раз 214 учёным, 12 из которых женщины. Средний возраст нобелиата составил 58 лет. Самым молодым лауреатом в области физиологии и медицины стал 32-летний Фредерик Бантинг, получивший в 1923 году премию за открытие инсулина. Самым пожилым оказался лауреат 1966 года Пейтон Роус. В возрасте 87 лет учёный удостоился премии за открытие онкогенных вирусов.

Зал Шведской академии наук в Стокгольме, где объявили лауреатов Нобелевской премии

© Jonathan NACKSTRAND / AFP

Пока что ни одному исследователю не посчастливилось получить премию по медицине дважды. Тем не менее, случаи, когда номинировали уже действующего лауреата, были (например, Иван Павлов, который к тому же стал первым нобелевским лауреатом из России).

Церемония награждения по традиции состоится в Стокгольме 10 декабря — в день кончины Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей премии в нынешнем году составит 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации.

Напомним, что в 2017 году нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена американским учёным Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу за открытие молекулярных механизмов, контролирующих биологические часы человека.

В ближайшие дни будут названы обладатели наград в других номинациях. Во вторник, 2 октября, комитет объявит лауреата в области физики. 3 октября станет известно имя обладателя Нобелевской премии по химии. 5 октября в Осло присудят Нобелевскую премию мира, а 8 октября определится победитель премии по экономике.

В этом году не будет назван лауреат премии по литературе, его огласят только в 2019 году. Такое решение было принято Шведской академией из-за того, что число её членов уменьшилось, а вокруг организации разгорелся скандал. 18 женщин обвинили мужа поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году, в сексуальных домогательствах. В итоге Шведскую академию покинули 7 человек, в том числе сама Фростенсон.