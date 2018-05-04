«Какой-то фотограф трогал дам»: Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не будут вручать из-за скандала

Шведская академия перенесла вручение Нобелевской премии по литературе с 2018-го на 2019 год — тогда будут оглашены имена сразу двух лауреатов. Решение принято в связи с сокращением состава академии и ослаблением доверия к ней со стороны общества. По информации СМИ, кризис был вызван скандалом вокруг известного шведского фотографа Жан-Клода Арно — мужа одного из членов академии: осенью 2017 года его заподозрили в сексуальных домогательствах и разглашении имён лауреатов премии.

Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году переносится на следующий, 2019-й. Как сообщил Фонд Нобеля, такое решение стало результатом кризиса в Шведской академии, согласно завещанию Нобеля отвечающей за определение лауреатов, и не повлияет на присуждение наград в других категориях. В 2019 году будут названы имена сразу двух обладателей премии.

В самой Шведской академии подчёркивают, что решение принято «в связи с сокращением состава академии и ослаблением к ней общественного доверия».

«Разумеется, действующие члены Шведской академии отдают себе отчёт в том, что в условиях нынешнего кризиса требуется длительная и активная работа, чтобы добиться перемен. Мы считаем, что, прежде чем объявить следующего лауреата, необходимо уделить время восстановлению общественного доверия. Это решение принято из уважения к прошлым и будущим лауреатам по литературе, Фонду Нобеля и общественности», — заявил врио постоянного секретаря Шведской академии Андерс Ольссон.

Литературный скандал

Согласно данным европейских СМИ, упоминаемый в заявлении кризис связан с ситуацией вокруг французско-шведского фотографа, арт-директора популярного стокгольмского литературного клуба Forum Жан-Клода Арно, который также является супругом члена академии Катарины Фростенсон.

Связанный с Арно скандал разгорелся осенью 2017 года. Тогда шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвиняют его в домогательствах. Со слов предполагаемых пострадавших, Арно вёл себя неподобающим образом на протяжении 20 лет и порой даже делал это в помещениях, принадлежащих академии.

Позднее в шведских газетах появились другие обвинения в адрес Жан-Клода Арно. На этот раз они были связаны с его профессиональной деятельностью: по данным СМИ, тот несколько раз раскрывал посторонним людям имена нобелевских лауреатов до официального заявления академии. Постепенно скандал перешёл в финансовую плоскость: приступившие к расследованию деятельности Арно юристы заявили, что академия не имела права спонсировать принадлежащий ему и его супруге клуб Forum. Фотограф опровергал все обвинения в свой адрес.

Катарина Фростенсон

Reuters

© Ritzau Scanpix Denmark

Тогда же в работе академии произошёл разлад: из неё вышли несколько человек, в том числе свой пост покинула постоянный секретарь Сара Даниус. Таким образом, в текущем году активную деятельность в академии будут вести лишь десять из 18 её членов (чтобы выбрать лауреата, необходимы голоса как минимум 12 человек).

Примечательно, что до апреля 2018 года членство в академии было пожизненным — если человек прекращал участвовать в деятельности организации, до его смерти никто не мог занять его место. Однако текущей весной в связи со сложившейся ситуацией в дело вмешался король Швеции — он внёс поправки в устав организации, согласно которым её члены могут подать в отставку и впоследствии быть заменены.

«Потеря доверия к академии»

Сложившаяся вокруг деятельности Шведской академии ситуация выглядит очень странно и связана с «нелепой модой на сексуальные разоблачения», считает российский писатель, глава Общественного совета при Министерстве культуры РФ, бывший главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

«Приостанавливать премию Нобелевскую не из-за того, что она отошла от тех принципов, которые были заложены отцом-основателем, а из-за того, что какой-то фотограф трогал дам — это по меньшей мере смешно», — отметил писатель в беседе с RT.

Он подчеркнул, что вручение премии по литературе действительно было необходимо приостановить, но лишь для того, чтобы чётче обозначить критерии присуждения этой награды.

Здание Шведской академии

Reuters

© Fredrik Sandberg

«За редким исключением в последние десятилетия премии получали писатели, мягко скажем, не выдающиеся. А зачастую — просто плохие. Вот из-за этого можно было бы приостановить. Взять хотя бы Алексиевич: она чисто политический журналист и публицист, причём откровенно русофобского направления. Боба Дилана тоже нельзя сравнить с тем выдающимися поэтами, которым вручали премию в своё время. Падение профессиональных критериев и требований просто зашкаливало в последние годы», — подчеркнул Поляков.

Он добавил, что, по его мнению, премия всегда была политизированной, однако раньше лауреатами становились хотя бы те, кто состоялся как писатель. Теперь же, отмечает литератор, это стало неважно.

«Произошла потеря доверия к академии — по крайней мере в области литературы. Да и в области мира» — заключил он.

Писатель и литературный критик Михаил Бутов в ходе беседы с RT отметил, что скандальная история способна нанести урон престижу Нобелевской премии, при этом споры вокруг выбора лауреатов в последние годы, напротив, не смогли «уронить» её значение.

Также по теме Сила эмоций: Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю Кадзуо Исигуро В четверг, 5 октября, было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Им стал 62-летний британский писатель...

«Если мы посмотрим многолетнюю историю присуждения Нобелевских премий, там всегда есть определённая политическая составляющая. Но не в том смысле, наверное, который мы сегодня придаём этому термину. Конечно, учитывается и страна происхождения, и политическая ситуация, и какой-то социальный момент в творчестве тех или иных авторов. Многих из них ведь, в общем-то, трудно назвать известными писателями... Но это было всегда. Кроме того, присуждение премии Бобу Дилану меня вообще, например, не очень смущает — почему нет?.. Недаром он почётный профессор массы университетов именно по литературе», — подчеркнул Бутов.

Писатель Эдуард Лимонов наоборот считает, что Нобелевская премия уже долгое время находится в состоянии кризиса.

«Если вы вспомните, например, в 1933 году отряхнули от пыли, нашли где-то в Париже Ивана Бунина и присудили ему Нобелевскую премию только для того, чтобы не давать премию советскому писателю Максиму Горькому, который тогда гремел во всё мире и пользовался огромной известностью и финансово был чуть ли не самым продаваемым писателем в Европе», — рассказывает Лимонов.

Он также приводит в пример ситуацию 1958 года, когда премию присудили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго» (по мнению Лимонова — ничтожный и дурной).

«Потом, помните, вдруг дали Нобелевскую премию Шолохову за «Тихий Дон» — ну, наверное, по заслугам. То есть ляпов больше, чем побед, в присуждении этой премии. Чему, собственно, удивляться?» — подчеркнул писатель.

С 1901 года

Согласно воле Альфреда Нобеля, лауреатом премии по литературе становится автор «наиболее значительного литературного произведения идеалистической направленности».

С момента основания премии по литературе в 1901 году она не присуждалась всего лишь семь раз (в 1914, 1918 и 1940—1943 годах). Столько же раз награду вручали с опозданием на год — из-за отсутствия кандидатов.

Несколько раз лауреатами премии становились русские писатели. В 1933 году награду присудили находящемуся в эмиграции Ивану Бунину, в 1958 году премию решили вручить Борису Пастернаку (он от премии отказался под давлением советских властей), в 1965 году — Михаилу Шолохову, в 1970 году — Александру Солженицыну. В 1987 году премию получил Иосиф Бродский, однако на тот момент он уже был гражданином США.

Светлана Алексиевич во время вручения Нобелевской премии в 2015 г.

AFP

© SOREN ANDERSSON

Женщинам присуждали Нобелевскую премию по литературе 14 раз. Впервые — в 1909 году уроженке Швеции Сельме Лагерлёф, написавшей «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

Решения комитета не всегда воспринимались однозначно. Академию нередко обвиняли в политической ангажированности: иногда даже лауреаты считали, что присуждение им Нобелевской премии было политически мотивированным (к слову, такого мнения придерживался и Александр Солженицын). Немало споров вызвало и недавнее решение комитета о вручении награды белорусской писательнице Светлане Алексиевич (2015 год) и певцу Бобу Дилану (2016 год). Последний был удостоен премии за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».