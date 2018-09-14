Муха как усилитель вкуса, чистящие свойства слюны и магия вуду против босса: в Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарварде состоялась 28-я церемония вручения Шнобелевской премии — награды за самые несуразные научные исследования. Лауреаты смогли выяснить, какой вагончик занимать на американских горках, чтобы избавиться от камней в почках, и помогает ли магия вуду воздействовать на плохого начальника. Кроме того, они узнали, может ли слюна заменить чистящее средство и что почтовая марка расскажет о мужском здоровье.

В театре Сандерс Гарвардского университета состоялось ежегодное вручение Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) за самые несуразные научные исследования. Учредитель награды и главный редактор журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс представляет «шнобель» как награду за «достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом — задуматься».

По традиции обладатели Шнобелевки получили по 10 трлн зимбабвийских долларов, изъятых несколькими годами ранее из обращения из-за постоянного обесценивания, а также памятные призы из рук лауреатов Нобелевской премии прошлых лет. В этом году награды были удостоены учёные за «сомнительные» достижения в десяти номинациях.

Помоги себе сам

Лауреаты в области «медицина» Марк Митчелл и Дэвид Уортингер нашли эффективный способ вывести камни из почек — правда, для этого придётся отправиться в Диснейленд. Исследовать эффективность катания на американских горках при мочекаменной болезни врачей из США подтолкнули рассказы пациентов, уверявших, что после посещения аттракциона у них ускорился выход камней из почек.

Чтобы проверить гипотезу, учёные создали силиконовую трёхмерную модель почки одного из пациентов, после чего поместили в неё несколько больших и маленьких почечных камней, а затем заполнили ёмкость мочой. Получившемуся симулятору медики устроили серьёзное испытание — 20 поездок по американским горкам во флоридском Диснейуорлде.

Оказалось, что посещение аттракциона и в самом деле помогло вытеснить твёрдые образования из мочевыводящих путей. При этом для достижения максимального эффекта, как выяснили исследователи, пациенту необходимо занимать последний вагончик — это повышает вероятность успеха до 70%. Учёные рекомендовали попробовать необычную «процедуру» людям с небольшими камнями.

Премию в номинации «медицинское образование» получил японский учёный Акира Хориучи за работу, доказывающую эффективность самоколоноскопии в сидячем положении. При колоноскопии (изучении толстой кишки с помощью эндоскопа) пациент обычно лежит на спине, а инструмент в него вводит врач. Однако Хориучи обратил внимание на то, что обычный детский колоноскоп, произведённый несколькими годами ранее японской фирмой, вполне пригоден для самостоятельного изучения своего «внутреннего мира». Для проведения такой процедуры учёный рекомендовал разместиться на стуле напротив монитора, одной рукой держать пульт колоноскопа, а другой вводить прибор в толстую кишку.

Американские горки

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Питаемся правильно

Британец Джеймс Коул получил Шнобеля в номинации «питание». Он вычислил, что при поедании себе подобных человек получает значительно меньше калорий и питательных элементов, чем при рационе, основу которого составляет мяcо животных. К таким выводам исследователь пришёл, исследовав физиологические особенности жителей времён палеолита, практиковавших каннибализм.

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Премию по биологии жюри Шнобелевки удостоило Пауля Бехера и его коллег, которые в ходе эксперимента доказали, что побывавшая в бокале вина самка мухи дрозофилы может испортить напиток, усилив его запах и сделав на вкус более крепким. Оказалось, что самка дрозофилы фруктовой вырабатывает феромон, который человек способен «унюхать» даже в самых незначительных концентрациях.

Плюнь и разотри

В номинации «репродуктивная медицина» премию вручили Джону Барри, Брюсу Бланку и Мишелю Буало за доказательство эффективности использования почтовых марок для контроля ночной эрекции. Лауреаты выяснили, что у мужчин с психологической импотенцией эрекция во время сна не нарушена. В ходе исследования учёные попросили добровольцев оклеить перед сном причинное место кольцом из смоченных в воде почтовых марок. Если утром полоска разорвана, значит, ночью у пациента была эрекция. Оказалось, что этот необычный метод позволяет получить более точные результаты, чем стандартные медицинские исследования.

Номинацию в области химии выиграла работа, авторы которой исследовали эффективность человеческой слюны в качестве чистящего средства. Португальским лауреатам Пауле Романьо и её коллегам удалось определить главное составляющее, которое наделяет слюну столь полезным свойством — альфа-амилаза. Особенно эффективно эти ферменты помогают растворять белковые загрязнения.

Человеческий фактор

Лауреатами премии в области антропологии стали Томас Перссон и его коллеги, доказавшие, что не только посетители зоопарка дразнят шимпанзе, но и обезьяны в ответ копируют жесты и манеру поведения людей. Выяснилось, что представители обоих видов передразнивают и имитируют до 10% действий друг друга — в основном хлопанье в ладоши, поцелуи и стуки по защитному стеклу вольера.

Кукла вуду

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Премия по экономике досталась Линди Хань Ю Лян, которая исследовала эффективность использования магических кукол вуду против вредного и несправедливого босса. В ходе экспериментов лауреат предложили недовольным своим руководством сотрудникам протыкать кукол иголками. Оказалось, что этот «безвредный акт возмездия» позволяет людям успокоиться и «восстановить справедливость».

Лауреат премии в номинации «литература» Теа Блейклер и её коллеги получили награду за статью «Жизнь слишком коротка, чтобы читать инструкции». В ходе исследования учёные опросили почти 200 человек и установили, что люди обращаются к инструкциям по эксплуатации купленной техники и прочих «сложных» товаров лишь в 25% случаев. Причём, чем моложе и образованнее человек, тем больше вероятности, что он предпочтёт разобраться во всём самостоятельно.

Шнобелевская премия мира досталась в этом году Франсиско Алонсо и его коллегам, выяснившим, почему при вождении автомобиля шофёры часто ругаются. В ходе экспериментов учёные наблюдали за участниками дорожного движения Испании. Они пришли к выводу, что проявлять агрессию водителей толкает чувство усталости и стресса, не связанное с происходящим на дороге.