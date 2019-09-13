Устройство для смены подгузников, намагничивание тараканов и пицца от инфаркта: в Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете состоялась церемония вручения Шнобелевской премии — награды за самые несуразные научные исследования. Её лауреатами стали создатели устройства для смены подгузников и сигнальной техники дрессировки собак, которая помогает обучению хирургов. В числе прочих достижений, «которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься», — расчёт объёма слюны, производимой в день пятилетним ребёнком, определение количества микробов на банкнотах разных стран и уровня наслаждения от расчёсывания зудящих царапин.

В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки. В ходе мероприятия настоящие нобелевские лауреаты наградили своих коллег в десяти номинациях.

По традиции обладатели Шнобелевки, помимо символических наград, получили по 10 трлн зимбабвийских долларов, ранее изъятых из обращения в связи с их постоянным обесцениванием.

Лечебный фастфуд и «дрессировка» хирургов

В области медицины были отмечены специалисты, которые собирали доказательства в пользу того, что только настоящая итальянская пицца может уберечь от рака и инфаркта. Инициатор работы итальянец Сильвано Галлус опубликовал о любимом национальном блюде целых три научных исследования.

Лучшей технологией в области медицинского образования Шнобелевский комитет признал американскую сигнальную технику дрессировки собак, которая помогает обучению хирургов. Выяснилось, что программа для выработки условного рефлекса с помощью звуковых сигналов может быть полезна не только для животных, но и для людей.

Магнетизм тараканов, грязные деньги и смена подгузников

Международный коллектив биологов получил награду за намагничивание и последующее сравнение мёртвых и живых тараканов. Премия была вручена за работу под названием «Биомагнитные характеристики живых американских тараканов», которая показала, что мёртвый таракан размагничивается в десятки раз дольше, чем живой.

Голландские, турецкие и немецкие учёные стали лауреатами в области экономики за то, что проверили банкноты разных стран на наличие микробов. Румынские деньги были признаны самими грязными — их состав оказался наиболее благоприятным для размножения бактерий.

Иранский специалист Иман Фарахбахш изобрёл устройство, которое может не только подмыть младенца, но и сменить его старый подгузник на новый. За создание этого агрегата, похожего на посудомоечную машину, иранец получил Шнобелевскую премию в области инженерных наук.

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Анатомия почтальона и слюна ребёнка

За работу по анатомии Шнобелевки удостоились французские исследователи, которые в интересах науки фиксировали температуру мошонки как у одетых, так и у раздетых мужчин. Также учёные проводили аналогичные измерения у почтальонов и водителей автобусов.

Японские химики впервые измерили объём слюны, производимой в день пятилетними детьми. Скрупулёзные исследования показали, что в среднем этот показатель достигает порядка 500 мл.

Наслаждение и улыбка

Шнобелевская премия мира досталась коллективу из США, Великобритании, Сингапура и Саудовской Аравии за измерение уровня наслаждения от расчёсывания зудящих царапин. Также учёным удалось установить, что интенсивность зуда на спине и лодыжках значительно выше, чем на предплечье.

Немецкий психолог Фриц Стрэк был удостоен награды по физиологии за то, что обнаружил: держа ручку во рту, человек невольно улыбается, что делает его счастливее. Правда, позднее он же установил, что это не так.

Вомбаты и квадраты

Интернациональная команда исследователей получила премию в области физических наук за определение механизма, позволяющего австралийским сумчатым животным вомбатам производить помёт квадратной формы. Двое учёных из этого коллектива стали обладателями Шнобелевки во второй раз — четырьмя годами ранее они уже удостаивались этой награды за вычисление средней скорости мочеиспускания у млекопитающих.

Короткошёрстный вомбат

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Напомним, что, в отличие от настоящей Нобелевской премии, где лауреаты известны задолго до церемонии награждения, учредители Шнобелевской премии сохраняют интригу до самого конца. Это связано с тем, что кто-то из потенциальных победителей может счесть награждение обидным. Поэтому организаторы церемонии извещают участников строго в устном порядке и заручаются их согласием присутствовать на шоу.

Впрочем, формальный критерий отбора работ — «то, что заставляет засмеяться, а потом задуматься», предложенный основателем премии, редактором журнала Annals of Improbable Research Марком Абрамсом, — показывает, что церемония — это не просто юмористическое шоу. Некоторые из учёных, удостоенных этой награды, впоследствии смогли применить свои разработки в серьёзных исследованиях, а один из них — физик Андрей Гейм — получил Нобелевскую премию за свои исследования графена через десять лет после того, как ему вручили Шнобелевку за успешный эксперимент по левитации живой лягушки в магнитном поле.