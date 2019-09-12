Шнобель или Нобель: тест RT о самых сомнительных научных достижениях

Короткая ссылка
RT
12 сентября станут известны имена лауреатов Шнобелевской премии. Это пародийная награда «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Церемония её вручения проходит в торжественной обстановке в одном из лекционных залов Гарварда, а сама премия в разные годы включала в себя шоколадную медаль, 100 триллионов зимбабвийских долларов, клацающие челюсти и многое другое. Несмотря на шуточный характер этой награды, исследования, за которые её получают, вполне настоящие. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить открытия, удостоенные Шнобеля, от выдуманных и от тех, которые не стали лауреатами премии.
Шнобель или Нобель: тест RT о самых сомнительных научных достижениях
  • Reuters
  • © Gretchen Ertl

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить