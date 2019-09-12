Шнобель или Нобель: тест RT о самых сомнительных научных достижениях

12 сентября станут известны имена лауреатов Шнобелевской премии. Это пародийная награда «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Церемония её вручения проходит в торжественной обстановке в одном из лекционных залов Гарварда, а сама премия в разные годы включала в себя шоколадную медаль, 100 триллионов зимбабвийских долларов, клацающие челюсти и многое другое. Несмотря на шуточный характер этой награды, исследования, за которые её получают, вполне настоящие. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить открытия, удостоенные Шнобеля, от выдуманных и от тех, которые не стали лауреатами премии.

Reuters

© Gretchen Ertl