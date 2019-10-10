«Ответственность каждого учёного»: нобелевский лауреат по химии — о популяризации науки, ГМО и глобальном потеплении
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- © Anawat Sudchanham / EyeEm
— В этом году Нобелевская премия по химии досталась учёным, в 1970—1980-х годах разработавшим литиево-ионные батареи. Одному из лауреатов — американцу Джону Гуденафу — сейчас уже 97 лет. Как вы думаете, не слишком ли поздно отмечена наградой эта работа?
— Я, разумеется, хочу присоединиться ко всем остальным и поздравить Джона Гуденафа с присуждением Нобелевской премии по химии. Замечательно, что в возрасте 97 лет он стал самым старшим из лауреатов. Его работа в области литиево-ионных батарей, несомненно, заслуживает этой награды.
Насчёт её «запоздалости»: она пришлась бы кстати и многими годами ранее. Однако замечу, что открытия, достойные Нобелевской премии, совершались сотнями учёных по всему миру, но большинство из них так и не стали лауреатами.
— Вы, как и другие нобелевские лауреаты, участвующие в фестивале NAUKA 0+, выступаете за использование ГМО. Почему?
— Когда еда с ГМО попадает в пищеварительную систему, то соляная кислота желудка расщепляет содержащиеся в ней белки точно так же, как и любые другие белки. Поэтому наличие или отсутствие ГМО в пище не имеет абсолютно никакого значения.
— Часто учёных критикуют за то, что они не могут доступным языком рассказать о своей работе. Что вы говорите, например, шестилетнему ребёнку, когда он спрашивает, чем вы занимаетесь? Как научить учёного рассказывать о своей работе просто и понятно для широкой аудитории?
— Я преподаю науку уже далеко не первое десятилетие и стараюсь рассказывать о ней в форме, доступной для всех, независимо от возраста и уровня образования. Шестилетнему ребёнку, спросившему о моей работе, я бы сказал, что химия — это работа с сосудами, в которых одни молекулы взаимодействуют с другими. В своей области химии я устраиваю столкновение двух молекул, которое приводит к образованию новой молекулы.
- Лауреат Нобелевской премии Дадли Роберт Хершбах
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- © Jessica Rinaldi
Ещё я считаю, что каждый учёный должен признать за собой ответственность делать науку доступной. В Гарварде и других американских университетах есть специальные центры, сотрудники которых передают профессорско-преподавательскому составу наиболее эффективные методики преподавания научных дисциплин.
Лично я пробуждаю интерес к науке у детей дошкольного и школьного возраста, помогаю им в подготовке к выставкам в проекте The Archimedes Initiative.
— В 1992 году вы вместе с почти 2 тыс. учёных подписали манифест «Предупреждение человечеству», где говорится, что «люди и природа находятся на траектории столкновения». Спустя четверть века возникает чувство, что этого столкновения не избежать.
— Мы должны делать всё возможное, чтобы замедлить потепление климата Земли.
— Что вы посоветуете тем, кто только делает свои первые шаги в изучении химии?
— Всех, кто делает первые шаги в изучении химии, хочу проинформировать, что они уже занимаются ей большую часть своей жизни. Любому человеку, которому доводилось что-нибудь выпекать, приходилось смешивать муку, воду и, возможно, яйца, добавлять пищевую соду. Сода при выпекании выделяет углекислый газ, и за счёт неё тесто становится пышным. Это и есть самая настоящая химия.