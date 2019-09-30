Всероссийский фестиваль Nauka 0+ пройдёт 11—13 октября в Москве

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Всероссийский фестиваль Nauka 0+ будет проходить с 11 по 13 октября в Москве.
Всероссийский фестиваль Nauka 0+ пройдёт 11—13 октября в Москве
  • РИА Новости

Главная тема — периодическая таблица химических элементов, созданная Дмитрием Менделеевым 150 лет назад.

Программа включает более двух тысяч мероприятий, в том числе лекции молодых учёных и лауреатов Нобелевской премии, научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы познавательного кино, интерактивную выставку, телемосты с Международной космической станцией (МКС).

Будут работать более 100 площадок, среди которых МГУ, парк «Зарядье» и президиум РАН.

В этом году к фестивалю присоединятся вузы, музеи и научные центры, а также школы.

Как ожидается, в фестивале примут участие около миллиона человек.

«Каждый год Всероссийский фестиваль науки имеет основную тему. В этот раз он посвящён таблице Менделеева. Напомню, что ООН назвала 2019-й годом периодической таблицы элементов», — заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля науки, ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

По его словам, тематические мероприятия проходят по всему миру, а для России это особо значимое событие, поскольку таблица Менделеева входит в число величайших достижений отечественной науки.

Ранее один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» — Денис Хромов — в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.

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