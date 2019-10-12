Садовничий: в фестивале NAUKA 0+ принимают участие 2,5 млн россиян

Около 2,5 млн человек принимают участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+, который проходит в городах России с сентября по ноябрь.

Об этом в беседе с RT рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, который принял участие в работе московской площадки фестиваля.

«Этот праздник удался, поскольку 6000 мероприятий проходит сейчас по всей стране, в которых участвуют 2,5 млн россиян», — заявил он.

По словам Садовничего, цель фестиваля — заинтересовать детей наукой, чтобы они в будущем посвятили ей свою жизнь.

«Фестиваль науки — это праздник, который мы задумали для молодых ребят, школьников, чтобы, будучи ещё маленькими, они видели чудеса, которые происходят, и, соответственно, в будущем посвятили свою жизнь в том числе и науке», — отметил ректор МГУ.

В 2020 году NAUKA 0+ пройдёт уже в 15-й раз. Садовничий отметил, что это будет юбилеем фестиваля, поэтому организаторы постараются сделать его особенным.

«15-й фестиваль будет юбилейным. Надо вместе с академией наук продумать праздник так, чтобы он был ещё более красивым, значимым и привлекательным. Думаю, будут сюрпризы», — рассказал он.

Возглавляемый Садовничим Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является инициатором проведения этого фестиваля. Впервые он прошёл в 2006 году в МГУ. С 2011 года научный форум получил статус всероссийского и стал проводиться под эгидой Министерства образования и науки России.

Главной темой NAUKA 0+ в этом году стало 150-летие открытия периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. В честь юбилейной даты Генассамблея ООН объявила 2019-й год Международным годом периодической таблицы химических элементов.

Центральными региональными площадками фестиваля в 2019 году стали Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская области и Забайкальский край. Итоги Всероссийского фестиваля науки 2019 года будут подводиться в Красноярском крае.