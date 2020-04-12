«Нет ничего невозможного, если поставил цель»: 40 лет назад борющийся с раком бегун Терри Фокс начал «Марафон надежды»

12 апреля 1980 года канадец Терри Фокс начал забег, получивший название «Марафон надежды». Спортсмен-любитель, лишившийся правой ноги из-за остеогенной саркомы и вынужденный носить протез, за 143 дня преодолел 5373 км по канадским провинциям Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Квебек и Онтарио. Его главной целью был сбор средств на исследования онкологических заболеваний. Кроме того, он хотел вдохновить других онкологических больных и привлечь внимание общественности к проблеме рака.

Мечты о спортивной карьере

12 апреля 1980 года в канадском городе Сент-Джонс стартовал один из самых известных забегов в истории человечества — «Марафон надежды» Терри Фокса. Это событие стало символом человеческого мужества, силы воли и самопожертвования и навсегда увековечило имя простого спортсмена-любителя, бросившего вызов страшной болезни.

Фокс родился 28 июля 1958 года в Виннипеге в семье стрелочника на железной дороге. Спустя восемь лет вместе с родителями, двумя братьями и сестрой он переехал в Суррей, а ещё через два года — в Порт Кокитлам, расположенные в Британской Колумбии.

Уже в детстве настоящей страстью Фокса стал спорт. В средней школе он играл в бейсбол, регби и футбол, однако его главной мечтой было попадание в баскетбольную команду. В то время юноша не отличался высоким ростом и был «совершенно неспортивным». Школьный тренер Боб Макгилл в шутку говорил, что у Терри «обе руки были левые, как и обе ноги». Однако уже тогда у него начали проявляться качества, впоследствии позволившие ему справиться с многочисленными трудностями на жизненном пути, — трудолюбие, упорство и целеустремлённость. Больше всего на свете он ненавидел проигрывать.

«Словами не передать, как упорно Терри трудился. Он не пропустил ни одной утренней тренировки: когда я приходил в школу, он уже ждал под дверью. А уходил он всегда последним», — приводит слова Макгилла Theglobeandmail.

Всё это в итоге и помогло Фоксу исполнить свою мечту и попасть в баскетбольную команду. Кроме того, молодой человек начал бегать на дальние дистанции по совету наставника, хотя ему самому это занятие не доставляло большого удовольствия. Постепенно он стал получать всё больше времени на паркете, а к окончанию школы и вовсе стал незаменимым игроком и даже был признан в своём учебном заведении лучшим спортсменом года.

Он намеревался продолжить свою спортивную карьеру в Университете Саймона Фрезера, где начал изучать кинезиологию, чтобы впоследствии стать учителем физкультуры. Однако его планам не было суждено сбыться.

В ноябре 1976 года Фокс попал в серьёзную автомобильную аварию, в которой, однако, не получил серьёзных травм. Единственное, что его беспокоило, была боль в правом колене. Но на тот момент баскетбольный сезон в университете был в самом разгаре, и атлет решил повременить с визитом к врачу.

Неприятные ощущения усиливались, мешая полноценным тренировкам. Спустя четыре месяца Терри наконец прошёл медицинское обследование, выявившее у него остеогенную саркому — злокачественную опухоль костной ткани.

После завершения средней школы Фокс продолжал общение с Макгиллом, ставшим для него не просто наставником, но и настоящим другом. Тенер стал одним из первых, кто узнал о страшном диагнозе. Однако, даже оказавшись в трудной ситуации, юноша демонстрировал привычное для себя присутствие духа.

«Ну что, тренер, вы уже знаете, что со мной. Я попытаюсь победить болезнь. Вы со мной?», — вспомнил Макгилл его слова.

Терри Фокс с протезом правой ноги

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© Boris Spremo

Подготовка к подвигу

С этого момента началась главная борьба в жизни Фокса. Ему предстояло пройти 16-месячный курс химиотерапии, которая, по его собственному признанию, выматывала не только физически, но и психологически. Кроме того, спасти конечность не представлялось возможным, поэтому он столкнулся, пожалуй, с самой тяжёлой ситуацией для любого амбициозного спортсмена — ампутацией ноги на 15 см выше колена и последующей установкой протеза.

К новой ноге привыкнуть было не так просто, однако Терри и здесь показал силу своего характера. С каждой попыткой он стоял всё увереннее, а спустя три недели уже мог полноценно ходить. Постепенно атлет начал тренироваться, и даже вернулся к своей любимой игре. По приглашению ещё одного легендарного канадца, будущего трёхкратного победителя Паралимпийских игр Рика Хансена он присоединился к баскетбольной команде для инвалидов-колясочников. Несмотря на ослабленное из-за химиотерапии здоровье, Фокс демонстрировал отличные результаты и трижды стал чемпионом страны.

Болезнь и приобретённые во время пребывания больнице страшные воспоминания о том, как другие страдают и умирают от рака, заставили Фокса задуматься о том, чтобы помогать другим. Ему хотелось не только привлечь внимание общественности к проблеме, но и вдохновить товарищей по несчастью во всем мире. На идею пробежать марафон его натолкнула история Дика Траума, первого спортсмена с протезом, завершившего известный нью-йоркский забег.

Однако довольствоваться классической дистанцией Терри не мог и решил пересечь Канаду — от восточного побережья до западного — каждый день пробегая по 42 км. Разумеется, такую амбициозную затею было невозможно реализовать без серьёзной подготовки. Завершив курс химиотерапии, он начал интенсивные тренировки и в 1979 году принял участие в забеге на 27 км.

Терри Фокс на дистанции

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© Bettmann

Спустя два с половиной года после ампутации он был готов приступить к задуманному. Сложности вызывало лишь отсутствие финансирования. Тогда бегун обратился за помощью в организации марафона в «Канадское онкологическое общество». В письме он объяснил, что хочет собрать по $1 пожертвований с каждого жителя страны, чтобы затем передать набранную сумму на исследования онкологических заболеваний.

«Нам нужна ваша помощь. Людям в онкологических больницах по всему миру нужны те, кто верит в чудеса. Я не мечтатель и не утверждаю, что мой марафон наведёт на хоть сколько-нибудь конкретный ответ или излечение от рака. Но я верю в чудеса. Я должен верить», — говорилось в послании Фокса.

В «Канадском онкологическом обществе» отнеслись к идее Фокса со скептицизмом, однако выразили готовность помочь при условии, что он сам найдёт спонсоров, а также получит медицинскую справку о том, что его здоровье позволяет выдержать физическую нагрузку. После того, как он разослал письма в ряд корпораций, некоторые из них согласились поспособствовать проведению марафона: предоставили трейлер и топливо для него, спортивную обувь, деньги и обеспечили питанием.

«Марафон надежды»

12 апреля 1980 года Фокс опустил свой протез в Атлантический океан. После этого он набрал воду в две бутылки, чтобы одну сохранить как сувенир, а вторую на финише вылить в Тихий океан. С этих символических жестов начался «Марафон надежды».

Середина весны в Канаде — не самое благоприятное время года, поэтому в начале пути забег Терри осложняли ещё и погодные условия. В дороге его сопровождал его близкий друг Даг Алварт, готовивший еду и помогавший в сборе денег. Впоследствии их знакомые признавали, что в значительной степени марафон состоялся благодаря его энтузиазму и самопожертвованию.

Разумеется, были и иные трудности. Так, на первых километрах протез не выдержал нагрузки и бегуну пришлось менять его на новый. В середине мая Фокс почувствовал боль в ноге, однако не стал обращаться к медикам. Кроме того, периодически ему мешали едущие по дорогам автомобили. Порой разочаровывало и количество пожертвований из-за недостаточно большого интереса со стороны СМИ к фигуре малоизвестного спортсмена-любителя.

Однако по мере прохождения дистанции всё больше людей узнавали историю храброго молодого человека, утверждавшего, что «нет ничего невозможного, если ты поставил себе цель». И вот уже толпы болельщиков выходили на обочину шоссе, чтобы его подбодрить. Росло и число пожертвований, что также придавало Фоксу моральных сил. Буквально вся Канада затаила дыхание, наблюдая за передвижением атлета.

Уже 28 июня Терри прибыл в Онтарио, где его встретили, как настоящую звезду. Ситуация повторилась и в Оттаве 1 июля, в День Канады, самый значимый государственный праздник. Его прибытие очевидцы сравнивали с визитом королевы. Люди выходили на улицу, чтобы поприветствовать национального героя, а полиция сопровождала его на территории всей провинции.

Но ни искренняя поддержка миллионов людей, ни нечеловеческая сила воли не могли предотвратить неминуемое. В начале сентября Фокс почувствовал боль в груди, которую уже не мог игнорировать. Ему пришлось обратиться за помощью врачей, которые сделали неутешительное заключение — болезнь вернулась, метастазы распространились в лёгкие. Продолжать марафон в связи с этим было уже невозможно. 8 сентября 1980 года забег завершился после 5373 км пути. За 143 дня Терри пересёк провинции Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Квебек и Онтарио.

Количество собранных Фоксом за время марафона пожертвований оценивается прмерно в $1,7 млн. Однако выплаты продолжали поступать и после окончания забега, и в феврале сумма превысила $24 млн, сравнявшись с численностью населения Канады.

Несчастье не только сплотило родную страну спортсмена, но и не оставило равнодушными людей по всему миру. До самого конца Терри поступали сообщения с поддержкой и от простых людей, и от публичных личностей, и политиков, включая королеву Великобритании и папу Иоанна Павла II. Фокс был удостоен высшей гражданской госнаграды — звания Компаньона Ордена Канады, а также признан лучшим спортсменом страны 1980 года.

Несмотря на новые курсы химиотерапии и экспериментальные методы лечения, рак не отступал. В июне 1981 года у Фокса развилась пневмония, и он впал в кому. 28 июня спортсмен ушёл из жизни.

Памятник Терри Фоксу в Тандер-Бей

© Wikimedia Commons

Макгилл вспоминал, что даже в последние дни его подопечный продолжал думать о других.

Памятник Терри Фоксу в Тандер-Бей

© Wikimedia Commons

«К тому времени он снова лежал в больнице под действием лекарств. И тут произошло нечто чудесное. Его палата была наполнена солнечным светом, Терри открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Привет, тренер. Как думаете, люди будут помнить? Моя мечта продолжит жить?», — рассказал Макгилл.

Смерть марафонца была воспринята как национальная трагедия, его похороны в Оттаве посетили 240 человек, ещё больше следили за ними у экранов телевизоров. По всей Канаде были приспущены государственные флаги, а премьер-министр Пьер Трюдо в своей речи назвал его человеком, который вдохновил других, «показав пример торжества человеческого духа над тяжёлыми испытаниями».

Фокс не дожил ровно месяц до своего 23-летия. Его короткая, но яркая жизнь, вдохновляет миллионы людей по всему миру. А с помощью собранных средств он внёс вклад в развитие методов лечения остеогенной саркомы и других онкологических заболеваний.