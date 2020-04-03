«Фишер опасался поражения от Карпова»: как 45 лет назад был сорван самый ожидаемый матч за шахматную корону

3 апреля 1975 года наступила развязка одного из самых громких скандалов в истории шахмат. После срыва переговоров о проведении матча за звание чемпиона мира ФИДЕ лишила Бобби Фишера шахматной короны и передала её Анатолию Карпову. При этом федерация сделала всё возможное для организации турнира, согласившись на 63 из 64 требований американца. Компромисса не удалось достичь лишь по «правилу 9:9», согласно которому при таком счёте по партиям при игре до 10 побед Фишер сохранил бы за собой титул. Такой формат в ФИДЕ сочли несправедливым по отношению к советскому гроссмейстеру.

3 апреля 1975 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о лишении американского гроссмейстера Бобби Фишера звания чемпиона мира и о присвоении титула без игры претенденту из СССР Анатолию Карпову. В следующие годы Фишер перестал появляться на публике и проводить партии, а советский гроссмейстер оставался чемпионом на протяжении десяти лет, пока не уступил соотечественнику Гарри Каспарову.

ФИДЕ не захотела выполнять все требования Фишера

Многие считают Фишера лучшим шахматистом XX века. В 1972 году в Рейкьявике он разгромил Бориса Спасского, одержав семь побед при трёх поражениях и 11 ничьих, и стал 11-м чемпионом мира. Попутно американец прервал длившуюся более 20 лет гегемонию советских гроссмейстеров, которые раз за разом определяли обладателя шахматной короны между собой, не покидая пределов Москвы. Фишер и его секундант датчанин Бент Ларсен в тот период были единственными представителями Запада, способными противостоять им на равных.

Руководство Коммунистической партии Советского Союза требовало восстановить престиж отечественной шахматной школы. Фишер должен был защищать звание чемпиона в 1975 году. Однако перспективы реванша вызывали у советских спортивных чиновников большие сомнения. Дело в том, что состоявшиеся годом ранее матчи претендентов принесли неожиданный результат.

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Борьбу за право сыграть с Фишером сенсационно одержал ещё не слишком известный уроженец Челябинской области Анатолий Карпов. В течение нескольких месяцев он поочерёдно одолел двукратного чемпиона СССР Льва Полугаевского, 10-го чемпиона мира Спасского и четырёхкратного победителя чемпионата Советского Союза Виктора Корчного. Финальный поединок состоял из 24-х партий, и Карпов отпраздновал в нём успех с общим счётом 12,5:11,5. Но тогда он вовсе не представлялся равным Фишеру по классу.

«Карпов — бледного вида, невысокий и худосочный 23-летний студент экономического факультета Ленинградского университета, который всегда выглядел плохо постриженным, совсем не казался достойным соперником Фишеру — 32-летнему экс-вундеркинду из Бруклина, чемпиону мира с физическими кондициями настоящего атлета и королевской уверенностью в своих силах. Но Карпов прошёл отбор к титульному матчу, победив последовательно в трёх претендентских матчах, в которых сыграл 46 жёстких партий, потерпев только три поражения», — отмечал в своей книге «Конец игры» международный арбитр ФИДЕ Фрэнк Брейди.

По его словам, к своим 23 годам Карпов уже достиг того, чего Фишер смог добиться лишь ближе к 30. Многие шахматисты, причём не только советские, предрекали, что со временем Анатолий пойдёт дальше Бобби.

Конкурс на право организовать матч первенства мира выиграла Манила. Филиппинцы предложили призовой фонд в размере $5 млн. Столь внушительная сумма обещала сделать встречу Фишера и Карпова одним из самых дорогих спортивных событий на тот момент. Однако большой проблемой стали взаимоотношения американского гроссмейстера и ФИДЕ. Чемпион требовал для себя привилегий.

В общей сложности он выдвинул Международной шахматной федерации 64 требования. Среди них были как откровенно нелепые (вроде необходимости снимать головные уборы в зале проведения партий), так и относящиеся к регламенту.

В части регламента Фишер особо настаивал на трёх пунктах. Ранее титульный матч включал 24 партии. При равенстве очков чемпион сохранял свой статус. На взгляд американца, матч с Карповым должен был продолжаться до десяти побед без учёта ничьих. При этом суммарное число партий не имело бы значения. При счёте 9:9, по задумке Фишера, действующий чемпион сохранял бы титул за собой. Именно это требование и стало в итоге камнем преткновения. Оно представлялось несправедливым по отношению к претенденту. Ему было необходимо выиграть минимум на две партии больше.

Шахматный мир поддержал решение федерации

ФИДЕ одобрила формулу игры «до десяти побед», но отвергла «правило 9:9» и идею о безлимитном формате. По мнению действующего на тот момент президента федерации Макса Эйве, наиболее оптимальным вариантом стало бы проведение максимум 36 партий. Все оговорки чиновников вызывали у Фишера крайнее возмущение. Несмотря на возможность заработать рекордный гонорар в своей жизни, гроссмейстер отнюдь не стремился к компромиссу. Не хотела идти на уступки и федерация, уже порядком уставшая от капризов скандальной звезды. И без того непростая ситуация окончательно зашла в тупик после того, как Фишер прислал в чрезвычайный комитет ФИДЕ телеграмму. В ней говорилось, что его условия «обсуждению не подлежат». Чемпиона мира поддерживала Шахматная федерация США. В частных беседах Фишер грозил отказаться от участия в матче и тем самым «проучить» ФИДЕ.

Эйве постоянно продлевал дедлайн для вынесения окончательного вердикта. 17 марта собрался внеочередной конгресс ФИДЕ. Ради спасения матча чиновники согласились на игру без ограничения числа партий. Таким образом, оказались выполнены 63 из 64 требований Фишера. Но тот по-прежнему был недоволен.

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В конце концов, Эйве послал американскому шахматисту телеграмму следующего содержания: «Ваш профессионализм, соревновательный дух и выдающееся мастерство поразили всех в течение года, когда вы боролись за право стать чемпионом мира. Генеральная ассамблея ФИДЕ просит вас ещё раз обдумать возможность защиты своего титула».

На многочисленные расспросы журналистов о ходе переговоров президент Международной шахматной федерации заметил, что стороны находятся в патовой ситуации. Через несколько дней от Фишера поступил официальный ответ. Он констатировал, что своей позицией по «правилу 9:9» ФИДЕ выступила против его участия в матче за титул. Поэтому Фишер объявил об отказе от звания чемпиона мира.

По сути, ФИДЕ ничего не оставалось, кроме как объявить о лишении Фишера титула. Новым обладателем мировой шахматной короны 3 апреля 1975 года был провозглашён Карпов. Большинство представителей шахматного мира поддержали решение Эйве и его команды. Соотечественник Фишера, известный гроссмейстер Роберт Бирн, в частности, заявил: «Здесь нет никаких нарушений, всё совершенно справедливо».

«Фишер не уверен в себе, так как долго не играл. Хотя он сохранил свою большую шахматную силу, он всё же очень опасается поражения. В его представлении проигрыш Карпову может быть только случайным, но он боится этого случая. А так есть соблазн остаться непобеждённым и считаться в глазах общественности сильнейшим шахматистом в мире, не имея даже официального звания», — резюмировал, в свою очередь, югославский гроссмейстер Светозар Глигорич.

«Фишер устанавливал стандарты самого высокого уровня»

Карпов традиционно воздерживался от развёрнутых высказываний о срыве матча. В интервью «Спорт-экспрессу» в 2017 году он лаконично заметил, что, на его взгляд, Фишер «внутренне не был настроен и готов играть». При этом американец, по словам Карпова, хоть и воевал с чиновниками, но с соперниками вёл себя вполне корректно.

«Он мог ругаться с организаторами, мог с ними спорить, отстаивать права — и во многом был прав, скажем, по условиям соревнований. Ясно, что когда вы 5—6 часов сидите и буквально пожираете взглядом шахматную доску, освещение доски должно быть соответствующим, ясно, что должны быть стандартные фигуры. А до Фишера не очень-то это понимали, играли разными фигурами. Ясно, что на доске не должно быть теней, потому что глаза устают. И многое другое, что объективно отстаивал Фишер. Отстаивал для себя, но фактически устанавливал стандарты соревнований самого высокого уровня», — объяснял гроссмейстер «Голосу России» в 2013 году.

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В 1976—1977 годах представители Фишера и Карпова предприняли ряд попыток организовать матч вне юрисдикции ФИДЕ. Сами шахматисты встречались и разговаривали в Токио, Кордове и Вашингтоне. И вновь ничего не вышло. Советский гроссмейстер наотрез отказывался от формулы игры до десяти побед, поскольку такой матч рисковал затянуться и наложиться по времени на другие турниры. Фишер упорно настаивал на формате с неограниченным числом партий. Когда все поняли бессмысленность дальнейших обсуждений, переговорный процесс был свёрнут.

По признанию Карпова, он не чувствовал себя настоящим чемпионом, пока не защитил это звание в очном противостоянии. В 1978 и 1981 годах гроссмейстер дважды подряд победил Корчного. В 1985 году легендарный матч Карпова с Гарри Каспаровым был прерван при счёте 25:23 в пользу чемпиона из-за слишком большого числа проведённых партий. Следующий матч, уже с лимитом в 24 партии, состоялся осенью того же года в Москве и подарил планете нового чемпиона. После десятилетней гегемонии Карпова началась эра Каспарова. В следующие пять лет поверженный шахматный король три раза безуспешно оспаривал корону.

II матч за звание чемпиона мира по шахматам между Гарри Каспаровым (слева) и Анатолием Карповым, 1985 год.

© Борис Кауфман/РИА Новости

Что же касается Фишера, то все эти годы он считал настоящим шахматным королём именно себя.

«Я последний великий чемпион. То, что меня в 1975 году лишили звания чемпиона мира, возмутительно и незаконно. С тех пор вот уже больше тридцати лет старые шахматы умирают. Мало того, что все партии подготовлены заранее, все ходы давно заучены наизусть, так почти все матчи и турниры — договорные», — говорил американец агентству «Весь спорт» в 2005 году.

О своих «наследниках» Фишер предпочитал высказываться крайне негативно. Так, он называл Карпова и Каспарова «лжецами и торговцами» и уверял, что их первый, неоконченный матч «был инсценирован, подготовлен КПСС и КГБ».

После срыва переговоров с Карповым Фишер долгие годы вёл затворнический образ жизни. Лишь в 1992 году он нарушил международные санкции против Югославии и провёл матч-реванш с Борисом Спасским в Белграде. Он разорвал предупреждение Министерства финансов США на глазах журналистов. Таким образом, 20 лет спустя старые соперники сыграли матч до десяти побед, и американец убедительно одержал верх.