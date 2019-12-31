Бронза Крамника, рекорд Карлсена и триумф Лагно: в Москве завершился чемпионат мира по блицу

Магнус Карлсен добавил к званию чемпиона мира — 2019 по рапиду аналогичный титул в блице. На тай-брейке норвежский гроссмейстер сломил сопротивление американца Хикару Накамуры благодаря агрессивным действиям лёгкими фигурами. Очень успешным получилось возвращение в шахматы для Владимира Крамника. 14-й чемпион мира в классике завоевал бронзовую медаль. В женском турнире не оказалось равных россиянке Екатерине Лагно. Валентина Гунина финишировала на четвёртом месте, уступив по дополнительным показателям сопернице из Китая Тань Чжунъи.

Неверотяное возвращение Крамника

Магнус Карлсен оформил результативный дубль на чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве. Вслед за быстрыми шахматами норвежскому гроссмейстеру покорился турнир по молниеносной игре. Попутно он установил несколько рекордов для этих разновидностей шахмат. Карлсен стал первым в истории, кто не только выиграл пять чемпионатов мира по блицу, но и делал это трижды подряд. Также во второй раз в карьере норвежец победил в один год в обеих видах программы. Впервые это удалось лидеру рейтинга FIDE в 2014-м.

Magnus Carlsen ends 2019 as a champion in all three formats of chess (classical, rapid, blitz). First time he did it in 2014.



📷 by @LennartOotes#rapidblitz#chess#Carlsenpic.twitter.com/VD4ZUhZKCj — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2019

После первого игрового дня Карлсен на пол-очка опережал в турнирной таблице россиянина Максима Матлакова. С очной встречи они и начали программу понедельника. В первую очередь эта партия должна была определить перспективы российского гроссмейстера. Он удивил высоким результатом в воскресенье, но при этом сыграл лишь с двумя соперниками с рейтингом выше 2700. Против норвежца Матлаков действовал белыми фигурами и в миттельшпиле имел возможности для благоприятного развития ситуации. Так, россиянину удалось двумя слонами заблокировать и на 25-м ходу забрать чёрную ладью. Впрочем, Карлсен отдал её без особого сопротивления. Взамен он побил слона и, кроме того, организовал проход пешки в ферзи на своём правом фланге.

Матлаков запоздало попытался ликвидировать данный манёвр, но и сам отдал ладью. Шансов на положительный исход после этого у белых не осталось. На 36-м ходу россиянин признал поражение. В следующих партиях он уступил американцу Хикару Накамуре и своему соотечественнику Владимиру Крамнику (белыми) и выбыл из борьбы за высокие места. С 13,5 очка Матлаков классифицировался девятым.

А трое победивших его шахматистов и разыграли призовые места. После «разогрева» в воскресенье Крамник набрал высокий темп и выбыл из гонки за чемпионский титул лишь в 18-м туре. Его партия против Карлсена чёрными складывалась очень напряжённо. Однако норвежец в своих лучших традициях нащупал слабое место в обороне противника и надавил на него всеми силами. В одном секторе доски Карлсен сосредоточил против короля Крамника ферзя, ладью и коня.

Россиянин капитулировал, но следом оказался сильнее китайца Юй Янъи и Алирезы Фируджи, выступающего под флагом FIDE. 15 набранных Крамником баллов — впечатляющий результат для 44-летнего шахматиста, который в январе объявил о завершении карьеры. Он на целое очко опередил трёхкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, не говоря уже о других сильных соперниках.

«Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз. В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку «хорошо», — приводит слова Крамника ТАСС.

Как подчеркнул 14-й чемпион мира по классическим шахматам, он приехал в Москву «просто поиграть в своё удовольствие в блиц» и не имел никаких амбиций.

«Когда давно не играешь, тем более в блиц, это не очень полезно для результата. Поэтому я доволен и удивлён. Раз столько партий выиграл, наверное, играл неплохо, и получилось по крайней мере не хуже, чем у других», — резюмировал Крамник.

По мнению президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, результат Крамника на чемпионате мира по блицу доказывает, что он является великим шахматистом.

«Крамник продолжает приносить родине медали, хотя находится на шахматной пенсии. Бронзовая награда на чемпионате мира — это выдающееся достижение Владимира. Ведь перед этим он прервал карьеру, не играл и не тренировался», — подытожил Филатов.

Триумф Карлсена

Чемпион в результате определился на тай-брейке. После первых 12 партий Карлсен имел над Накамурой преимущество в одно очко, но в следующих девяти растранжирил гандикап. Норвежец не проигрывал: поражение от россиянина Дмитрия Андрейкина в первый день блица так и осталось единственным для него в двух видах. Но в последних турах лидер слишком много партий свёл к ничьей. Напротив, Накамура штамповал победы. Как следствие, их показатели по итогам 21-го тура оказались равными: по 16,5 очка и по одному проигрышу.

В первой дополнительной партии Карлсену выпало играть чёрными. Оппоненты перевели выяснение отношений в эндшпиль. На 62-м ходу было принято решение заключить перемирие. Очередным ходом Накамура должен был своей ладьёй забрать ладью Карлсена. Тот бил бы эту ладью королём, однако белый король успевал настигнуть чёрную пешку. В итоге на доске неизбежно остались бы два короля.

В следующей встрече всё завершилось уже на 30-м ходу. Карлсен провёл эту партию в сверхагрессивной манере. Наступление через центр двумя конями стало неожиданностью для Накамуры. При поддержке ферзя и ладьи «белая кавалерия» смяла оборону чёрных и в недалёкой перспективе угрожала их королю. После размена положение атакующих только улучшилось. С помощью ферзя и ладьи норвежец принудил американца к сдаче. Иначе мат случился бы в течение следующих нескольких ходов.

«Очень тяжёлый день, а тай-брейк получился невероятно нервным. Здорово, что удалось закончить победой, так что я очень счастлив сейчас. Я доволен своим выступлением в Москве. Оно не вышло ровным, но, в конце концов, я победил, жаловаться не на что», — сказал Карлсен.

Третий чемпионский титул Лагно

В женском турнире уверенную победу одержала Екатерина Лагно. Россиянка лидировала после первого дня с преимуществом над ближайшей преследовательницей в один балл. Важнейшим моментом для неё в тактическом плане стала партия с Александрой Костенюк в первом туре понедельника. Лагно добилась успеха чёрными и ушла от преследования.

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Единственное поражение россиянка потерпела от 47-летней Алисы Галлямовой. Несчастливым для Лагно стал 13-й тур. После серии ошибок она попалась на «вилку» в исполнении белого коня и после 50-го хода осталась бы с одной пешкой против коня и четырёх пешек у Галлямовой.

Впрочем, турнирное положение давало Лагно право на осечку. В 17 партиях она набрала 13 очков. В активе украинки Анны Музычук оказалось 12,5, а у занявшей третье место Тань Чжунъи — 12. Ещё одна россиянка Валентина Гунина набрала столько же очков, но уступила китаянке по дополнительным показателям.

«Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать. Второй раз подряд побеждаю, но это не значит, что пришлось легко — конкуренция огромная, все соперницы сильные. Плюс, надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира. В любом случае я очень довольна, что смогла победить», — призналась трёхкратная чемпионка мира по блицу Лагно.