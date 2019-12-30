Первое поражение Карлсена, возвращение Крамника и уверенность Лагно: как прошёл первый день ЧМ по блицу в Москве

Норвежец Магнус Карлсен уверенно лидирует на чемпионате мира по блицу после 12 туров и близок к завоеванию очередного титула. Вторую строчку после первого дня турнира неожиданно занимает россиянин Максим Матлаков. Чемпион мира по блицу 2016 года Сергей Карякин красиво победил возобновившего карьеру Владимира Крамника, однако в таблице располагается ниже ветерана. Неплохие шансы на медали имеют россияне Даниил Дубов и Ян Непомнящий. У женщин отличный результат показала Екатерина Лагно: семь побед и две ничьи в первых девяти партиях.

Андрейкин нанёс Карлсену первое поражение в Москве

Магнус Карлсен захватил лидерство на чемпионате мира по блицу в Москве после первого игрового дня. В 12 партиях с контролем времени 3 минуты + 2 секунды за ход норвежский гроссмейстер набрал 10 очков. В таком результате нет ничего удивительного. Карлсен считается сильнейшим специалистом по блицу в современных шахматах. Он уже четырежды становился чемпионом мира в данной дисциплине.

В отличие от быстрых шахмат, в молниеносной игре норвежец потерпел первое поражение в рамках соревнований в «Лужниках». Соперникам потребовались в общей сложности 22 партии, чтобы «забаранить» бессменного лидера рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Героем дня стал россиянин Дмитрий Андрейкин. Он тоже весьма неплох в блице и может похвастать победой на чемпионате Европы в 2016 году. Более того, однажды Карлсен назвал Андрейкина своим самым опасным соперником в перспективе.

Их партия продлилась до 54-го хода. При этом уже после 40-го норвежец остался с одной ладьёй против ладьи и трёх пешек у белых. Карлсен попробовал упираться, но не особенно преуспел. Ему удалось отыграть одну пешку. Одновременно другая получала проход в ферзи. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, фаворит выбросил белый флаг.

Впрочем, в турнирном плане Андрейкину это не сильно помогло. В следующей партии он уступил индийцу Сантошу Видиту, а потом проиграл и соотечественнику Владиславу Артемьеву. Пока что у Дмитрия восемь зачётных баллов и 16-е место в таблице. На вторую строчку по итогам воскресенья довольно неожиданно выдвинулся россиянин Максим Матлаков. Этому гроссмейстеру 28 лет, а его высшим достижением в карьере является золото чемпионата Европы по классическим шахматам в 2017 году.

Матлаков оказался единственным в группе лидеров без проигрышей. От Карлсена он отстаёт на пол-очка. Именно с норвежцем Матлаков проведёт белыми фигурами свою первую партию в понедельник. А в первый день ему достались не самые топовые оппоненты. Из них только Андрейкин (ничья чёрными) и Видит (победа белыми) имели рейтинг выше 2700.

Первое поражение после возобновления карьеры Крамник потерпел от Карякина

Ниже Матлакова расположились американец Хикару Накамура и два россиянина — Даниил Дубов и Ян Непомнящий. У них по девять очков. В заключительной партии воскресенья двое первых могли подтянуться ещё выше. Но в условиях цейтнота предпочли заключить мирный договор. Время у обоих к 32-му ходу практически истекло. А положение на доске казалось далёким от развязки. Оба короля были надежно спрятаны за эшелонированной защитой.

В свою очередь, Непомнящий не слишком удачно стартовал на турнире. Уже после восьми туров у него значились две осечки. Однако следующие четыре партии россиянин выиграл как на заказ. Особенно ценным представляется успех в схватке с вице-чемпионом Москвы-2019 по рапиду Алирезой Фируджей, который состязается под флагом FIDE. Заключительный день Непомнящий и Дубов откроют очной встречей.

Одной из интриг турнира виделось возвращение 44-летнего Владимира Крамника. 14-й чемпион мира по классическим шахматам специально возобновил карьеру ради турнира в «Лужниках». Особенно интересной казалась партия Крамника с экс-претендентом на мировую шахматную корону Сергеем Карякиным. Игравший чёрными ветеран пытался действовать в атакующей манере. Его ферзь, а затем две ладьи долго гостили во владениях белого короля, заставляя того бежать к середине доски.

Однако, увлёкшись нападением, утративший игровой тонус Крамник провалился в обороне. На 57-м ходу Карякин поставил ему мат при помощи двух ладей и коня. В 12 турах Крамник заработал восемь очков и находится на 22-й позиции. У чемпиона мира по блицу Карякина пока только 6,5 балла и 64-е место. Он проиграл четыре партии, в том числе три — белыми.

Женщины в воскресенье сыграли девять туров. Пока что всё очень хорошо складывается для представительниц России. Лидирует с 8 очками Екатерина Лагно. Вторую, четвёртую и пятую строчку занимают Александра Костенюк, Дарья Чарочкина и Алина Кашлинская, у которых по 7 баллов. Между ними вклинилась новоявленная чемпионка мира по рапиду индианка Хампи Конеру. В заключительной партии дня она капитулировала перед Лагно. Однако Конеру еще получит шанс на результативный дубль. Российских шахматисток ждут непростые встречи друг с другом. Так, Лагно начнёт воскресную программу партией против Костенюк чёрными.

Из лидеров только Лагно может похвастать отсутствием поражений. У неё семь побед и две ничьи.

The first day of the King Salman Women's World Blitz Championship is over. Russians dominate the top standings after 9 rounds:



1. Lagno (🇷🇺 2606) - 8 points

2-5. Kosteniuk (🇷🇺 2521), Koneru (🇮🇳 2489), Charochkina (🇷🇺 2212), Kashlinskaya (🇷🇺 22820 - all 7 points. #rapidblitzpic.twitter.com/6F7mGtZNTv — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 29, 2019

«Я немного устала, как и все здесь. В последней партии мне повезло — я проигрывала, но сумела найти контригру. Удача в этот день была на моей стороне. Здесь каждая игра — это серьёзное испытание. Я люблю блиц и получаю удовольствие. Надеюсь, завтра будет мой день», — приводит слова гроссмейстера ТАСС.