Первое поражение Карлсена, возвращение Крамника и уверенность Лагно: как прошёл первый день ЧМ по блицу в Москве

The first day of the King Salman Women's World Blitz Championship is over. Russians dominate the top standings after 9 rounds:



1. Lagno (🇷🇺 2606) - 8 points

2-5. Kosteniuk (🇷🇺 2521), Koneru (🇮🇳 2489), Charochkina (🇷🇺 2212), Kashlinskaya (🇷🇺 22820 - all 7 points. #rapidblitzpic.twitter.com/6F7mGtZNTv