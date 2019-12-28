Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду

Хампи Конеру из Индии выиграла чемпионат мира по рапиду в Москве.

В 12 партиях шахматистка набрала девять очков. Столько же имеют китаянка Лэй Тинцзэ и выступающая за Турцию россиянка Екатерина Аталык, которых победительница опередила по дополнительным показателям.

Россиянка Ольга Гиря заняла четвёртое место. В заключительный день турнира она одержала две победы, в том числе над соотечественницей Екатериной Лагно чёрными фигурами, потерпела поражение белыми и разошлась миром с украинкой Анной Музычук.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен выиграл золото в открытой сетке соревнований.