Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду

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Хампи Конеру из Индии выиграла чемпионат мира по рапиду в Москве.
Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду
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В 12 партиях шахматистка набрала девять очков. Столько же имеют китаянка Лэй Тинцзэ и выступающая за Турцию россиянка Екатерина Аталык, которых победительница опередила по дополнительным показателям.

Россиянка Ольга Гиря заняла четвёртое место. В заключительный день турнира она одержала две победы, в том числе над соотечественницей Екатериной Лагно чёрными фигурами, потерпела поражение белыми и разошлась миром с украинкой Анной Музычук.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен выиграл золото в открытой сетке соревнований.

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