Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве

Шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по рапиду.

В заключительный день турнира в Москве норвежский гроссмейстер одержал две победы и три партии свёл вничью. В сумме он набрал 11,5 очка из 15 возможных. Это уже третий титул в карьере Карлсена. Второе место сенсационно занял Алиреза Фируджа, отказавшийся представлять Иран и выступавший под флагом FIDE. Замкнул тройку призёров американец Хикару Накамура. У обоих по 10,5 очка.

Лучшим из россиян стал Владислав Артьемьев, финишировавший четвёртым. У него в активе также 10,5 балла.

Ранее сообщалось, что глава FIDE Анатолий Дворкович извинился перед участниками ЧМ по быстрым шахматам за холод в зале.