Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве

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Шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по рапиду.
Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве
  • РИА Новости

В заключительный день турнира в Москве норвежский гроссмейстер одержал две победы и три партии свёл вничью. В сумме он набрал 11,5 очка из 15 возможных. Это уже третий титул в карьере Карлсена. Второе место сенсационно занял Алиреза Фируджа, отказавшийся представлять Иран и выступавший под флагом FIDE. Замкнул тройку призёров американец Хикару Накамура. У обоих по 10,5 очка.

Лучшим из россиян стал Владислав Артьемьев, финишировавший четвёртым. У него в активе также 10,5 балла.

Ранее сообщалось, что глава FIDE Анатолий Дворкович извинился перед участниками ЧМ по быстрым шахматам за холод в зале.

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