Глава FIDE извинился перед участниками ЧМ по быстрым шахматам за холод в зале
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Я приношу извинения участникам чемпионата мира за неудобства, вызванные проблемой с оборудованием, приведшей к низким температурам в игровом зале. Мы принимаем меры для скорейшего решения проблемы», — написал Дворкович в своём Twitter.
В первый день мирового первенства в дисциплине рапид, 26 декабря, было сыграно пять туров среди мужчин и четыре — среди женщин. Соревнования в рапиде продлятся до 28 декабря, по их завершении, 29—30 декабря, состоится чемпионат мира по блицу.
Ранее сообщалось, что Даниил Дубов занимает десятое место после пяти туров ЧМ по рапиду.