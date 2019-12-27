Глава FIDE извинился перед участниками ЧМ по быстрым шахматам за холод в зале

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принёс извинения участникам чемпионата мира по быстрым шахматам в Москве за низкую температуру в зале, где проходят соревнования.

«Я приношу извинения участникам чемпионата мира за неудобства, вызванные проблемой с оборудованием, приведшей к низким температурам в игровом зале. Мы принимаем меры для скорейшего решения проблемы», — написал Дворкович в своём Twitter.

В первый день мирового первенства в дисциплине рапид, 26 декабря, было сыграно пять туров среди мужчин и четыре — среди женщин. Соревнования в рапиде продлятся до 28 декабря, по их завершении, 29—30 декабря, состоится чемпионат мира по блицу.

Ранее сообщалось, что Даниил Дубов занимает десятое место после пяти туров ЧМ по рапиду.