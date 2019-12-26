Шахматист Дубов занимает десятое место после пяти туров ЧМ по рапиду

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Россиянин Даниил Дубов занимает десятое место по итогам пяти стартовых туров чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.
Шахматист Дубов занимает десятое место после пяти туров ЧМ по рапиду
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Действующий чемпион мира по рапиду стартовал на турнире с трёх побед и двух ничьих в пяти партиях. 23-летний гроссмейстер обыграл поляка Кацпера Пёруна и своих соотечественников Евгения Наера и Максима Турова. Вничью завершились партии с канадцем Эриком Хансеном и украинцем Александром Зубовым. 

Лидирует по итогам пяти туров представитель Китая Ван Хао. Второе место — у азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Тройку лидеров замыкает израильтянин Илья Смирин. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда и американец Леньер Домингес Перес занимают четвёртое и пятое места. Вся пятёрка лидеров набрала по 4,5 балла.

Соревнования продолжатся 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Ольга Гиря занимает третье место после четырёх туров ЧМ по рапиду.

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