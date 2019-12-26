Гиря занимает третье место после четырёх туров ЧМ по рапиду
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Лидирует по итогам четырёх туров румынская шахматистка Ирина Бульмага. Второе место — у представительницы Грузии Мери Арабидзе. Они также набрали по четыре очка, но опередили Гирю за счёт дополнительных показателей.
В топ-10 вошли ещё четыре россиянки — Алина Кашлинская (пятое место), Дарья Чарочкина (шестое место), Екатерина Гольцева (седьмое место) и Динара Дорджиева (девятое место).
Соревнования продолжатся 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Непомнящий, Грищук и Алексеенко сыграют на турнире претендентов по шахматам.