Гиря занимает третье место после четырёх туров ЧМ по рапиду

Россиянка Ольга Гиря занимает третье место по итогам четырёх стартовых туров чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

Лидирует по итогам четырёх туров румынская шахматистка Ирина Бульмага. Второе место — у представительницы Грузии Мери Арабидзе. Они также набрали по четыре очка, но опередили Гирю за счёт дополнительных показателей.

В топ-10 вошли ещё четыре россиянки — Алина Кашлинская (пятое место), Дарья Чарочкина (шестое место), Екатерина Гольцева (седьмое место) и Динара Дорджиева (девятое место).

Соревнования продолжатся 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Непомнящий, Грищук и Алексеенко сыграют на турнире претендентов по шахматам.