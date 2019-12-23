Трое россиян в погоне за Карлсеном: Непомнящий, Грищук и Алексеенко сыграют на турнире претендентов по шахматам

Определился состав участников турнира претендентов за право встретиться с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Последними из восьми гроссмейстеров путёвки в Екатеринбург получили россияне Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Непомнящий в воскресенье выиграл четвёртый этап серии Гран-при в Иерусалиме. Алексеенко предоставили уайлд-кард. Ещё одним россиянином на турнире претендентов станет Александр Грищук. Он оформил победу в итоговом зачёте Гран-при.

Дебют Непомнящего и третья попытка Грищука

Гроссмейстер Ян Непомнящий победил Вэй И в финале четвёртого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме. Первую партию россиянин выиграл чёрными фигурами на 96-м ходу. Во второй китаец был вынужден согласиться на ничью уже после 26-го.

C Вэй И Непомнящему пришлось встречаться дважды по ходу серии. В Москве россиянин не без труда одолел его на стадии четвертьфинала. По итогам четырёх этапов Непомнящий набрал 19 очков, занял второе место в общем зачёте и отобрался на турнир претендентов.

Ian Nepomniachtchi won Jerusalem Grand Prix after defeating Wei Yi 1,5-0,5 in the final match and qualified to the Candidates Tournament 2020. 🏆



📷 by @riga_niki#GrandPrixFIDE#chess#FIDECandidatespic.twitter.com/m0NwoxlK3T — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 22, 2019

При этом тяжелее всего для триумфатора сложилось противостояние в 1/8 финала с Борисом Гельфандом из Израиля. Он также не стал скрывать, что заслуживал в нём поражения.

«Это знаменательный момент в моей карьере. Мне немного тяжело, ведь я очень устал за этот год и, вероятно, не буду иметь времени на отдых из-за необходимости срочно начинать подготовку. Я должен играть лучше, чем в Иерусалиме, если хочу на что-то претендовать. Хорошо, что у меня был опыт игры с Фабио Каруаной и другими участниками турнира претендентов. Я постараюсь показать свою лучшую игру», — цитирует Непомнящего пресс-служба FIDE.

После Гельфанда он справился с американцем Уэсли Со и французом Максимом Вашье-Лагравом. В свою очередь, Вэй И в четвертьфинале остановил продвижение Сергея Карякина.

Final standings of #GrandPrixFIDE series 2019:

1⃣ Alexander Grischuk 🇷🇺 - 20 points (qualified to the Candidates)

2⃣ Ian Nepomniachtchi 🇷🇺 - 19 points (qualified to the Candidates)

3. Maxime Vachier-Lagrave 🇫🇷 - 16

4. Shakhriyar Mamedyarov 🇦🇿 - 10#chess#FIDECandidatespic.twitter.com/mE2lmrwTgr — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 22, 2019

За право оспорить шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена весной 2020 года в Екатеринбурге поборется и Александр Грищук. Он пропускал соревнования в Иерусалиме (по регламенту гроссмейстеры выступают на трёх этапах Гран-при из четырёх), но сумел показать высокие результаты ранее. Так, в Москве в мае текущего года Грищук дошёл до финала и уступил Непомнящему, в Риге в июле достиг полуфинала, а в Гамбурге в ноябре стал победителем.

«Борьба будет очень напряжённой»

По словам президента FIDE Аркадия Дворковича, соперничество за право бросить вызов действующему чемпиону планеты обещает получиться особенно напряжённым.

«Грищук и Непомнящий блестяще выступили в серии Гран-при и будут бороться за победу в турнире претендентов. Поздравляю их с этим успехом, как болельщик, очень рад этому. Но все участники турнира — игроки высочайшего уровня, борьба будет очень напряжённой», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Успех в генеральной классификации принёс Грищуку €50 тыс. призовых. Непомнящий заработал €45 тыс. за второе место и €24 тыс. за победу в Иерусалиме. Грищук сыграет на турнире претендентов в третий раз в карьере. В Лондоне-2013 и Берлине-2018 он занимал шестое место из восьми. В первом случае Александр опередил украинца Василия Иванчука и азербайджанца Теймура Раджабова, во втором — американца Уэсли Со и армянина Левона Ароняна. Непомнящий дебютирует на состязаниях такого уровня. В декабрьском рейтинге FIDE российских шахматистов разделяют четыре строчки. 36-летний Грищук идёт пятым с показателем 2777 очков, Непомнящий — девятым с 2767.

В первой двадцатке представлены ещё три россиянина: Сергей Карякин (17-е место, 2754), Владимир Крамник (18, 2753) и Никита Витюгов (19, 2747). Наиболее примечательна ситуация с Крамником. В январе 2019 года 14-й чемпион мира объявил о завершении карьеры, однако в августе выступил на турнире по блицу в Амстердаме, а в конце декабря готовится сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве. Впрочем, и Гарри Каспаров после ухода из большого спорта принимал участие в отдельных соревнованиях.

Уайлд-кард для Алексеенко и отсутствие Карякина

Систему отбора на турнир претендентов можно назвать достаточно прозрачной и объективной. Помимо победителя и спортсмена, занявшего второе место в итоговом зачёте серии Гран-при, в состав участников были включены соперник Карлсена по матчу за шахматную корону в 2018 году американец Фабио Каруана, гроссмейстеры из топ-2 Кубка мира в Ханты-Мансийске (Раджабов и китаец Дин Лижэнь), лучший по итогам турнира «Большая швейцарка» (китаец Ван Хао) и обладатель наивысшего среднегодового рейтинга из числа не отобравшихся по спортивному принципу (нидерландец Аниш Гири).

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Восьмого шахматиста должна была назвать Федерация шахмат России (ФШР). Главными претендентами на получение уайлд-кард являлись россиянин Кирилл Алексеенко, занявший третье место в «Большой швейцарке», и Вашье-Лаграв. Этот шахматист финишировал третьим в Гран-при и Кубке мира. Однако представители ФШР ранее намекали, что склоняются к варианту с россиянином. И вечером 22 декабря обладателем уайлд-кард действительно стал Алексеенко.

Обращает на себя внимание отсутствие среди участников турнира претендентов Карякина. В 2016 году россиянин удачно выступил на аналогичном соревновании в Москве, а затем достойно сражался с Карлсеном в Нью-Йорке в борьбе за шахматную корону. В 2018-м Карякин до последних туров претендовал на повторение успеха, но допустил ряд осечек в концовке.

Завершающийся сезон он провёл неудачно. В Иерусалиме гроссмейстер завершил выступление уже на стадии четвертьфинала и, как следствие, классифицировался лишь 14-м в итоговом зачёте Гран-при. Не лучшим был результат Карякина и в Кубке мира — 13-я позиция. Сам спортсмен признавался, что очень устал после череды перелётов и мечтает лишь об отдыхе. По словам россиянина, игра на трёх претендентских турнирах подряд стала для него огромной нагрузкой.