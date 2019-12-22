Дворкович: Грищук и Непомнящий поборются за право сыграть с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о выступлении россиян Александра Грищука и Яна Непомнящего в серии Гран-при.

Оба гроссмейстера завоевали путёвки на турнир претендентов.

«Грищук и Непомнящий блестяще выступили в серии Гран-при и будут бороться за победу в турнире претендентов. Поздравляю их с этим успехом и — как болельщик — очень рад этому. Но все участники турнира — игроки высочайшего уровня, борьба будет очень сложной», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Чемпионом мира по шахматам является норвежец Магнус Карлсен.

Ранее Непомнящий назвал выход в турнир претендентов знаменательным шагом в своей карьере.