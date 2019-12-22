Непомнящий: выход в турнир претендентов — важный шаг в моей карьере

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу над китайцем Вэй И в финале четвёртого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

В итоговом зачёте соревнований Непомнящий занял второе место и отобрался на турнир претендентов.

«Это знаменательный момент в моей карьере. Мне немного тяжело, ведь я очень устал за этот год и, вероятно, не буду иметь времени на отдых из-за необходимости срочно начинать подготовку. Я должен играть лучше, чем в Иерусалиме, если хочу на что-то претендовать. Хорошо, что у меня был опыт игры с Фабио Каруаной и другими участниками турнира претендентов. Я постараюсь показать свою лучшую игру», — цитирует россиянина пресс-служба FIDE.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин не жалеет о невыходе в турнир претендентов.