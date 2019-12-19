Карякин: не страшно, что не отобрался на турнир претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин подвел итоги уходящего года.

Ранее он завершил выступление на этапе Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме, проиграв в 1/4 финала китайцу Вэй И.

«Этот год был тяжелейший, сыграл очень много турниров, много разных поездок было. В 2019 году было около 70 вылетов. Все мы профессионалы, все мы привыкаем к этому. Я очень сильно хотел отдохнуть в этом году, но получилось так, что по рейтингу попал в Grand Chess Tour, поэтому появился Гран-при, никакого отдыха не было даже близко. Я изначально хотел отобраться на турнир претендентов, но, отпустив ситуацию, понял: если будет отдых, это тоже нормально. Я хочу отдохнуть, всё-таки отыграл три турнира претендентов подряд, это огромная нагрузка и огромная подготовка. Вы видите лишь верхушку айсберга. На самом деле мы готовились очень много», — приводит слова Карякина пресс-служба этапа Гран-при в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону.