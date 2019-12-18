Ласицкене планирует начать зимний сезон в Германии

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к зимнему сезону.

По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой, тренировки в Прохладном продлятся до 9 января, после чего Ласицкене переедет в Москву, где будет заниматься в спорткомплексе ЦСКА. Первый турнир в новом сезоне у легкоатлетки запланирован на 29 января в немецком Котбусе.

«Организаторы соревнований в Германии пока не обращались ко мне с вопросом, получит ли Мария в январе нейтральный статус. У нас все договорённости остаются в силе, никаких отказов я не получала, поэтому Маша готовится к сезону согласно ранее разработанным планам. Тем более что в разговоре с министром спорта тот сказал Ласицкене, что у неё не должно быть проблем с выступлениями на зарубежных стартах», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Ранее глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус.