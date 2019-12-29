Россиянка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу

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Российская шахматистка Екатерина Лагно занимает первое место после стартового игрового дня на чемпионате мира по блицу в Москве.
Россиянка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу
  • РИА Новости

После девяти туров Лагно единолично лидирует в турнирной таблице, набрав восемь очков.

За ней с семью очками располагаются соотечественницы Александра Костенюк, Дарья Чарочкина, Алина Кашлинская, а также представительница Индии Хампи Конеру.

Соревнования продолжатся 30 декабря.

Лагно является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что россиянка Ольга Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду.

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