Россиянка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно занимает первое место после стартового игрового дня на чемпионате мира по блицу в Москве.

После девяти туров Лагно единолично лидирует в турнирной таблице, набрав восемь очков.

За ней с семью очками располагаются соотечественницы Александра Костенюк, Дарья Чарочкина, Алина Кашлинская, а также представительница Индии Хампи Конеру.

Соревнования продолжатся 30 декабря.

Лагно является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что россиянка Ольга Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду.