Россиянка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу
- РИА Новости
После девяти туров Лагно единолично лидирует в турнирной таблице, набрав восемь очков.
За ней с семью очками располагаются соотечественницы Александра Костенюк, Дарья Чарочкина, Алина Кашлинская, а также представительница Индии Хампи Конеру.
Соревнования продолжатся 30 декабря.
Лагно является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.
Ранее сообщалось, что россиянка Ольга Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду.