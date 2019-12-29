Хет-трик Карлсена, четвёртые места Артемьева и Гири, провал Карякина и Непомнящего: как в Москве завершился ЧМ по рапиду

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам третий раз в карьере. Отныне он — действующий обладатель титулов в классике, рапиде и блице, до него подобное не удавалось никому. Россияне Владислав Артемьев и Ольга Гиря финишировали четвёртыми в мужской и женской секциях турнира соответственно. Их соотечественники Ян Непомнящий и Сергей Карякин, претендовавшие на высокие места после двух игровых дней, провалились, поскольку в субботу не смогли одержать ни одной победы.

Карлсен стал абсолютным чемпионом мира

Шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду с контролем времени 15 минут + 10 секунд за ход. В заключительный день турнира в Москве норвежский гроссмейстер одержал две победы и три партии свёл к ничьей. Ему противостояли исключительно сильные соперники. Так, Карлсен начал субботнюю программу партией с французом Максимом Вашье-Лагравом чёрными фигурами. Выяснение отношений перешло в эндшпиль. На 58-м ходу, когда на доске остались лишь по ладье и три пешки, оппоненты согласились на ничью.

Затем Карлсен завоевал два очка, что предопределило его успех. Сначала лидер турнира одолел Левона Ароняна. Увлекшись атакой на чёрного короля, на 59-м ходу армянин «зевнул» ферзя и был вынужден капитулировать. В следующей партии норвежец белыми принудил азербайджанца Шахрияра Мамедьярова к сдаче на 33-м ходу. На финише чемпионата Карлсен мог позволить себе разделить очки с противниками.

Мирный исход с американцами Лейньером Домингезом и Хикару Накамурой принёс ему 11,5 очка в сумме и третий чемпионский титул в карьере. Ранее Карлсен становился королём быстрых шахмат в 2014 и 2015 годах. Он первым в истории оформил хет-трик. Кроме того, отныне норвежец является абсолютным чемпионом мира, владея титулами в классических шахматах, рапиде и блице. Ничего подобного до него не удавалось никому. Свой триумф Карлсен отметил игрой в футбол.

After winning the World Rapid Chess championship two hours ago, Magnus Carlsen is getting ready to play some football! pic.twitter.com/p7NTu1p38d — Milan Dinic (@MilanDinic1) December 28, 2019

Второе место сенсационно завоевал Алиреза Фируджа. Накануне соревнований он стал одним из главных ньюсмейкеров, демонстративно отказавшись представлять Иран. По согласованию с организаторами 16-летний гроссмейстер выступил под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Фируджа живёт и тренируется во Франции. В первый день чемпионата мира он обратил на себя внимание, обыграв чёрными фигурами Сергея Карякина. Однако уже в следующей партии уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде и откатился в недра турнирной таблицы.

Едва ли кто-то рассматривал Фируджу в качестве претендента на попадание в призовую тройку перед заключительным днём. Но юному гению вновь удалось всех удивить. В субботу Фируджа одержал четыре победы при одной ничьей. Ему уступили россиянин Эрнесто Инаркиев, вьетнамец Ле Куанг Льем, лидировавший после первой трети турнира китаец Ван Хао и Мамедьяров. Только россиянин Дмитрий Андрейкин смог устоять перед разыгравшимся спортсменом. Призовую тройку замкнул Накамура. Американцу удалось стабильно и ровно выступать по ходу всего турнира.

It's official! 16-year-old Alireza Firouzja took World Rapid Championship silver, Hikaru Nakamura got bronze and Vladislav Artemiev missed out on a medal but gets the consolation of sharing the prize money equally with the other two: https://t.co/6VHUpvjwVn#c24live#RapidBlitzpic.twitter.com/UVDYgpN2gT — chess24.com (@chess24com) December 28, 2019

Гиря расстроилась из-за четвёртого места

Лучшим из представителей России оказался Владислав Артьемьев. Как и Фируджа с Накамурой, он заработал 10,5 очка, но уступил конкурентам по дополнительным показателям. Россиянину всего 21 год, и в своём послужном списке он имеет победу на чемпионате Европы — 2018 по блицу и континентальном первенстве по классическим шахматам в 2019 году. Более именитые россияне на заключительном отрезке дистанции сыграли скромнее.

Прошлогодний чемпион Даниил Дубов с 10 зачётными баллами остался на восьмой позиции. А имевший хорошие шансы на высокое место после двух дней Ян Непомнящий откатился с седьмой аж на 29-ю строчку. В пяти партиях он не смог одержать хотя бы одну победу — четыре ничьи и поражение. Возможно, на результаты россиян негативно повлияла необходимость много раз играть друг с другом. Партии соотечественников в субботу в основном заканчивались мирным исходом.

Аналогично в третий день выступил и Сергей Карякин. Он уступил белыми Илье Смирину из Израиля, который в 1990-х считался одним из лучших специалистов в мире по рапиду.

В женской ветке соревнований первенствовала Хампи Конеру из Индии. Шахматистки проводили по 12 партий. По завершении «гладкой» части у двух участниц оказались равные показатели. Приз в размере $30 тыс. был разыгран в мини-серии между Конеру и китаянкой Лэй Тинцзе.

Первую партию на тай-брейке индианка проиграла белыми, но тут же взяла реванш чёрными. Третья — Армагеддон — завершилась вничью. Поскольку Конеру вновь играла её чёрным цветом, ей и отдали итоговую победу. Третье место досталось выступающей за Турцию уроженке России Екатерине Аталык.

Ольга Гиря финишировала четвёртой, отстав от призовой тройки на пол-очка. В девятом и 10-м турах она сделала хорошую заявку на высокую позицию, одолев соотечественницу Екатерину Лагно (чёрными) и Ирину Бульмагу из Румынии. Затем, однако, последовало поражение от китаянки Тань Чжунъи. Оно перечеркнуло надежды Гири.

«До турнира я считала, что 8,5 очка — это неплохой результат. Сейчас немного расстроена, потому что все складывалось более удачно, чем можно было предположить. Но в предпоследнем туре обидно проиграла партию белыми фигурами. Я не могла определиться, стоит ли мне сделать ничью, потому что позиция была равной. Но хотелось что-то «подкрутить», и я проиграла. Наверное, результат неплохой, прибавка в рейтинге составит пунктов 60—70, но есть небольшая доля сожаления. Потому что я весь турнир провела в верхней части таблицы. Ошибок было много, но своим настроем и азартом я довольна», — приводит слова шахматистки РИА Новости.

В воскресенье, 29 декабря, в «Лужниках» стартуют соревнования по блицу.