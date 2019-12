Холод в «Лужниках», лидерство Карлсена и камбэк Карякина: определились претенденты на победу в ЧМ по рапиду

King Salman World Rapid Championship, leaders with 6,5 points after 8 rounds in the women's section:



IM Irina Bulmaga (🇷🇴 2383)

GM Tan Zhongyi (🇨🇳 2496)

GM Lei Tingjie (🇨🇳 2498)

GM Mariya Muzychuk (🇺🇦 2518)



Four more rounds tomorrow will determine the winner!