Холод в «Лужниках», лидерство Карлсена и камбэк Карякина: определились претенденты на победу в ЧМ по рапиду

Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду в Москве. Догнать его в заключительный день соревнований попробуют четыре россиянина, среди которых Ян Непомнящий и Сергей Карякин. В четверг участники соревнований жаловались на низкую температуру в помещениях Большой спортивной арены «Лужники», где проходит ЧМ. Однако в пятницу проблема была решена, а глава FIDE Аркадий Дворкович принёс шахматистам официальные извинения.

Карлсен на вершине

Начало чемпионата мира по рапиду в Москве не обошлось без серьёзных организационных неурядиц. В первый день многие шахматисты жаловались на низкую температуру в помещениях Большой спортивной арены «Лужники». Так, россиянка Валентина Гунина назвала ситуацию «кошмаром» и поинтересовалась, будет ли применено к организаторам какое-нибудь наказание.

«Кто не в курсе, в зале было чертовски холодно. Многие девочки были в платьях и колготках — дресс-код! По ногам дуло ужасно. Как такое вообще может быть?» — написала шахматистка на своей странице в Facebook.

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Официальные извинения за причинённые неудобства всем участникам соревнований принёс президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. По его словам, к низким температурам в игровом зале привела проблема с оборудованием.

«Кроме холода, в первый день были ещё технические моменты, трансляция сразу не начала работать на 100%. Сейчас все проблемы решили, специалисты всё просчитали и всё сделали — заняло несколько часов. В остальном всё хорошо», — сказал Дворкович ТАСС.

В пятницу некоторые шахматисты во главе с Гуниной заметно утеплились. Однако дополнительные предметы гардероба им уже не понадобились, поскольку температура в зале была вполне комфортная.

Видимо, лучше всех оказался готов к перепадам температуры Магнус Карлсен. Во второй соревновательный день морозоустойчивый норвежец сделал весомую заявку на завоевание третьего в карьере титула чемпиона мира по рапиду. Возможно, ему придала мотивацию презентация кубков. Трофеи были изготовлены в Лондоне из стерлингового серебра, покрытого позолотой. В пяти партиях с контролем времени 15 минут + 10 секунд за каждый ход Карлсен набрал четыре очка. В его активе победы над чехом Виктором Лазничкой, украинцем Александром Зубовым и вьетнамцем Ле Куанг Льемом, а также ничьи с лидером по итогам первого дня китайцем Ван Хао и россиянином Александром Рахмановым.

Перед заключительными турами норвежец, единственный из 204 сыгравших по десять партий участников турнира, имеет восемь очков. На полбалла меньше набрали Ван Хао, француз Максим Вашье-Лаграв и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. За ними следует группа гроссмейстеров с семью зачётными баллами. В неё входят четыре россиянина. Лучшему из них, Яну Непомнящему, удался внушительный спурт на 13 строчек в таблице по сравнению с первым днём.

Карякин включился в борьбу за титул

Непомнящий, участник турнира претендентов на матч за мировую корону, начал день с побед белыми фигурами над Евгением Постным из Израиля и армянином Грантом Мелкумяном. Затем Ян поочерёдно разошёлся миром с азербайджанцем Гадиром Гусейновым, Ван Хао и американцем Леньером Домингесом. В стартовой партии субботы ему предстоит сесть за стол со своим соотечественником Дмитрием Андрейкиным. Причём Непомнящий сыграет чёрными. Вероятно, эта встреча станет определяющей для обоих, ведь Андрейкин тоже заработал семь очков в десяти турах. Он занимает 14-ю позицию по дополнительным показателям.

King Salman World Rapid Championship, top standings after 2 days of play & 10 rounds:



1. Magnus Carlsen (🇳🇴 2886) - 8 points

2-4. Wang Hao (🇨🇳 2748), Jan-Krzysztof Duda (🇵🇱 2751), Maxime Vachier-Lagrave (🇫🇷 2873) - 7,5.



Five more rounds will determine the champion. #rapidblitzpic.twitter.com/wlrXeXWpOe — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2019

На 12-й и 13-й строчках с таким же результатом идут Пётр Свидлер и Сергей Карякин. Прогресс чемпиона мира по рапиду — 2012 по-хорошему впечатляет. Если первую треть соревнований Карякин закончил на 51-м месте, то по ходу второго турнирного отрезка приложил максимум усилий для исправления ситуации. Особенно досталось в игре с Сергеем соотечественникам. Карякин одолел Ивана Попова и Михаила Антипова, а также Владислава Ковалёва из Белоруссии. Кроме того, сыграл вничью чёрными с ещё одним россиянином Борисом Грачёвым и египтянином Бассеном Амином. В 11-м туре Карякина поджидает один из лидеров, Гусейнов. У действующего чемпиона мира Даниила Дубова — 6,5 балла и 25-я позиция.

King Salman World Rapid Championship, leaders with 6,5 points after 8 rounds in the women's section:



IM Irina Bulmaga (🇷🇴 2383)

GM Tan Zhongyi (🇨🇳 2496)

GM Lei Tingjie (🇨🇳 2498)

GM Mariya Muzychuk (🇺🇦 2518)



Four more rounds tomorrow will determine the winner! #rapidblitz#chesspic.twitter.com/tvH2wD5Csm — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2019

В женской части турнира россиянки Ольга Гиря и Екатерина Лагно после восьми туров имеют по шесть очков. В пятницу первая по два раза выиграла и проиграла, а вторая одержала три победы при одной ничьей. Обе россиянки входят в первую десятку общего зачёта. Лидируют четыре шахматистки, набравшие по 6,5 очка. Это Ирина Бульмага из Румынии, китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе и украинка Мария Музычук. У Гуниной — 5,5 балла. Титулованная Александра Костенюк имеет пока 4,5.