Поражение Карякина белыми, восхищение Карлсена «Лужниками» и лидерство Гири: как стартовал ЧМ по рапиду в Москве

Российские шахматисты не очень удачно выступили в первый день чемпионата мира по рапиду в Москве. После пяти туров лучший из них, действующий чемпион мира в этой дисциплине Даниил Дубов, занимает десятое место. Ян Непомнящий расположился на 20-м, а уступивший белыми фигурами 16-летнему иранцу Сергей Карякин — на 51-м. У женщин в отсутствие ведущих китайских гроссмейстеров лидерство захватили молдаванка Ирина Бульмага, грузинка Мери Арабидзе и россиянка Ольга Гиря, выигравшие все четыре стартовые партии.

В Москве стартовал чемпионат мира по рапиду (быстрые шахматы) и блицу. В четверг, 26 декабря, участники провели по пять партий в первой разновидности игры. В открытой секции на соревнования заявились почти 330 человек, включая украинских игроков (от выступления на ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге несколько украинцев отказались по политическим причинам). Сейчас же в российскую столицу прибыли трое мужчин и девять женщин, включая национальную сборную Украины в полном составе.

Приветственную телеграмму участникам турнира прислал Владимир Путин: «Наша страна всегда славилась сильной шахматной школой с замечательными, проверенными временем традициями и, конечно, огромным количеством преданных поклонников этого увлекательного вида спорта. И потому мы искренне рады вновь принимать у себя столь авторитетные международные соревнования, участниками которых станут спортсмены с мировыми именами, настоящие чемпионы и победители».

Состязания по рапиду регулярно проводятся со второй половины 1980-х годов. Первым чемпионом мира в 1988-м стал Анатолий Карпов. Однако на постоянной основе лучший игрок в быстрые шахматы определяется лишь с начала 2000-х. В XXI веке титул по два раза завоёвывали индиец Вишванатан Ананд и норвежец Магнус Карлсен. Действующим чемпионом является россиянин Даниил Дубов.

Нынешний турнир носит имя короля Саудовской Аравии Сальмана. Из этой страны соревнования были перенесены в Санкт-Петербург в прошлом году. Причиной такого решения Международной шахматной федерации (FIDE) стала скандальная ситуация вокруг ЧМ-2017. Нескольким командам тогда был запрещён въезд в Саудовскую Аравию по политическим мотивам.

Кроме того, украинки Анна и Мария Музычук, китаянка Хоу Ифань и Даниил Дубов отказались от выступления в знак протеста против гендерной дискриминации в стране. Тем не менее контракт между Эр-Риядом и FIDE продолжает действовать. Саудовская Аравия остаётся спонсором турнира, пусть и в несколько урезанном объёме.

Суммарный призовой фонд чемпионата мира составил $1 млн. В рапиде $350 тыс. будет разыграно в открытой секции и $150 тыс. в женской сетке. Регламент достаточно прост: в рапиде контроль времени составляет 15 минут. Плюс по десять секунд предоставляется за каждый ход.

Главной звездой у мужчин является чемпион мира по классическим шахматам Карлсен. Ему оппонируют американец Хикару Накамура, а также лучшие российские гроссмейстеры — Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Пётр Свидлер. Специально ради выступления в Москве временно возобновил карьеру 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Однако он сыграет только в блице.

Не обошлось и без очередного скандала с политической подоплёкой. Так, лучший на данный момент иранский шахматист Алиреза Фируджа категорически отказался представлять свою страну и выступает на соревнованиях под флагом FIDE. 16-летний гроссмейстер живёт и тренируется во Франции.

Неудачи российских мужчин и максимальный результат Гири

У женщин, помимо украинских сестёр Музычук, пристального внимания заслуживают чемпионка мира в классическом формате китаянка Цзюй Вэньцзюнь, россиянки Александра Костенюк, Екатерина Лагно и другие. Шахматисты играют в подтрибунных помещениях Большой спортивной арены «Лужников».

Главный хедлайнер московских стартов Карлсен набрал в первый соревновательный день четыре очка из пяти возможных. Белыми норвежец одолел Азамата Утегалиева из Казахстана, россиян Бориса Савченко и Александра Шиманова. Чёрными фигурами разошёлся миром с армянином Грантом Мелкумяном и азербайджанцем Рауфом Мамедовым.

«Я очень доволен показанным результатом. Думаю, что могло быть и ещё лучше, но всё-таки это чемпионат мира. Поэтому надеюсь, что в дальнейшие дни буду играть сильнее. Мне особенно приятно сражаться, видя перед собой футбольное поле», — приводит слова Карлсена РИА Новости.

Three victories and two draws is the balance of the world Chess Champion @MagnusCarlsen after the first day of play at the Rapid and Blitz World Chess Championship. #RapidBlitzpic.twitter.com/CFwII01Sjg — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 26, 2019

Своими основными соперниками в борьбе за титул норвежец назвал француза Максима Вашье-Лаграва, Накамуру и Дубова. Россиянин в первых пяти турах показал результат, аналогичный результату Карлсена. Дубов стартовал с победы над поляком Каспером Пиоруном, затем чёрным цветом добился ничьей с канадцем Эриком Хансеном, переиграл своих соотечественников Евгения Наера и Максима Турова и вновь заработал пол-очка в партии с украинцем Александром Зубовым. В турнирной таблице он расположился на десятой позиции, в то время как Карлсен за счёт дополнительных показателей занимает шестое место. Лидерство же захватил китаец Ван Хао, у которого 4,5 очка. Столько же имеют ещё четыре гроссмейстера. Без осечек в первый день чемпионата не обошёлся никто.

After the first day of King Salman World Rapid Championship, there are 5 leaders with 4,5/5 in the open section:



Wang Hao (🇨🇳 2748)

Shakhriyar Mamedyarov (🇦🇿 2752)

Ilia Smirin (🇮🇱 2584)

Jan-Krzysztof Duda (🇵🇱 2751)

Leinier Dominguez (🇺🇸 2755)https://t.co/LIpnULLni3#rapidblitzpic.twitter.com/tt127As4v1 — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 26, 2019

У остальных россиян дела пока обстоят не столь успешно. Лучший из них, Непомнящий, с 3,5 очка находится на 20-й строчке. В его активе победы над соотечественником Яковом Геллером и индийцем Суриа Шехаром Гангулы, ничьи с россиянами Михаилом Антиповым и Александром Рязанцевым, а также с египтянином Бассемом Амином.

«То, что я нахожусь в плюсе, это уже неплохо. У меня две победы и три ничьи, показатель «+2», и это уже неплохой результат. Обычно всё решается во второй и третий игровые дни. Главное — не выпадать из гонки за лидерство. Пока, конечно, видно, что энергии мало», — сказал Непомнящий.

В прошлый уикенд Непомнящий выиграл этап Гран-при FIDE в Иерусалиме и получил путёвку на турнир кандидатов. Другие россияне в последнее время не имели подобной нагрузки, однако их положение в турнирной таблице ещё более скромное. У Грищука и Свидлера по 3,5 очка и, соответственно, 21-е и 24-е места в зачёте.

Карякин с тремя баллами идёт 51-м. Бывший участник матча за мировую шахматную корону белыми уступил Фирудже. На 51-м ходу тот объявил королю россиянина шах ладьёй. У Карякина почти не оставалось времени на размышления, к тому же через несколько ходов ему светил мат. Пришлось сдаться.

Сергей Карякин

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У женщин четыре победы в четырёх партиях одержали россиянка Ольга Гиря, грузинка Мери Арабидзе и Ирина Бульмага из Румынии. В активе Алины Кашлинской и Дарьи Чарочкиной по 3,5 очка, Екатерины Гольцевой, Динары Дорджиевой, Полины Шуваловой, Алисы Галямовой и Александры Костенюк — по три очка.

«Всегда самая волнительная партия — первая. И зал на стадионе «Лужники» — это непривычное для шахмат место, надо было как-то войти в турнир. И когда партию проходишь, то уже входишь в игровой ритм. Четыре тура — это не так много, всё только начинается», — заключила Гиря.