Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Москве

Норвежец Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду после десяти туров.

Во второй игровой день гроссмейстер набрал четыре очка. В его активе победы над чехом Виктором Лазничкой, украинцем Александром Зубовым и вьетнамцем Ле Куанг Льемом, а также ничьи с китайцем Ван Хао и россиянином Александром Рахмановым. В сумме у Карлсена стало восемь очков. На пол-очка от него отстают Ван Хао, француз Максим Вашье-Лаграв и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Лучший из россиян Ян Непомнящий занимает седьмое место с семью очками. В пятницу он победил белыми фигурами Евгения Постного из Израиля и армянина Гранта Мелкумяна, разошёлся миром с азербайджанцем Гадиром Гусейновым, Ван Хао и американцем Лейнером Домингесом. В топ-15 присутствуют ещё пять россиян. Пётр Свидлер, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин (у всех по семь очков) занимают места с 12-го по 14-е. У действующего чемпиона мира Даниила Дубова — 6,5 балла и 25-я позиция.

Ранее сообщалось, что российские шахматистки Ольга Гиря и Екатерина Лагно имеют по шесть очков после восьми туров чемпионата мира по рапиду.