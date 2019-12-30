Шахматистка Лагно прокомментировала свою победу на ЧМ по блицу

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Россиянка Екатерина Лагно поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.
Шахматистка Лагно прокомментировала свою победу на ЧМ по блицу
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать», — цитирует россиянку ТАСС.

Она также отметила, что на турнире ей противостояли очень сильные соперницы, и нельзя сказать, что титул покорился ей легко.

«Надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира. В любом случае я очень довольна, что смогла победить», — добавила Лагно.

Ранее сообщалось, что Лагно второй год подряд выиграла ЧМ по блицу.

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