Российская шахматистка Лагно второй год подряд выиграла ЧМ по блицу

Россиянка Екатерина Лагно заняла первое место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве.

В решающем 17-м туре Лагно сыграла с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, в то время как её главная соперница в борьбе за победу на турнире украинка Анна Музычук проиграла китаянке Тань Чжунъи.

Таким образом, Лагно набрала 13 очков и второй год подряд стала чемпионкой мира по блицу.

Музычук заняла второе место (12,5).

Ранее сообщалось, что Владимир Крамник замыкает тройку лучших после 19 туров на ЧМ по блицу.