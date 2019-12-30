Российская шахматистка Лагно второй год подряд выиграла ЧМ по блицу
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
В решающем 17-м туре Лагно сыграла с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, в то время как её главная соперница в борьбе за победу на турнире украинка Анна Музычук проиграла китаянке Тань Чжунъи.
Таким образом, Лагно набрала 13 очков и второй год подряд стала чемпионкой мира по блицу.
Музычук заняла второе место (12,5).
Ранее сообщалось, что Владимир Крамник замыкает тройку лучших после 19 туров на ЧМ по блицу.