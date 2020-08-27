Полезные радионуклиды: российские учёные нашли способ использовать рутений-97 для медицинской диагностики

Российские учёные разработали эффективный метод получения радионуклида рутения-97. Высокое качество изотопа открывает возможности его использования в ядерной медицине, отмечают исследователи. Кроме того, испытания на животных показали, что после внутривенного введения рутений-97 способен оставаться в организме в течение продолжительного времени. Это делает его перспективным не только для диагностики, но и для лечения заболеваний.

Учёные НИЦ «Курчатовский институт» в составе российской исследовательской группы предложили новый способ очистки радионуклида рутения-97, который позволяет использовать этот изотоп в медицинской диагностике и лечении заболеваний. Об этом сообщается в журнале «Известия Академии наук. Серия химическая».

Разработанная российскими учёными методика производства впервые позволила получить востребованный в медицине рутений-97 доступным способом. Ранее использование этого изотопа для ядерной медицины не представлялось возможным из-за сложностей, связанных с его получением, отмечают исследователи.

«Наша методика сильно сокращает затраты времени и труда, что особенно важно при работе с короткоживущими радиоактивными веществами», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ «Курчатовский институт» Рамиз Алиев.

Для производства рутения-97 учёные оптимизировали существующий метод, который, как отмечают исследователи, ранее не отличался высокой чистотой получаемого изотопа.

Процесс удалось усовершенствовать за счёт нового экстракционно-хроматографического подхода, который позволил эффективно очистить основной продукт от нежелательных примесей. Исследователи подобрали оптимальные условия процесса, варьируя температурный режим, а также набор адсорбентов и растворителей.

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По словам Рамиза Алиева, изотоп рутений-97 представляет особый интерес в области медицинской диагностики, так как он гораздо менее токсичен по сравнению со многими другими перспективными радиоизотопами и «легко образует комплексы с биологически активными молекулами-носителями, что повышает его биодоступность». По мнению исследователей, рутениевый радиофармпрепарат может составить конкуренцию аналогам на основе галлия, технеция и индия.

Также курчатовцы проанализировали особенности поведения изотопа в живых системах и оценили его потенциал для лечения онкологических заболеваний.

«Исследования на животных показали, что после внутривенного введения рутений-97 способен оставаться в организме в течение продолжительного времени. Это делает данный радионуклид перспективным не только для диагностики, но и для терапевтических целей», — отметил Рамиз Алиев.

По его мнению, применение рутения-97 возможно во взрослой и в детской онкологии, однако разработка новых препаратов на основе этого изотопа займёт продолжительное время — около десяти лет.