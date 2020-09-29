«Ждёт встречи с публикой»: что известно о состоянии заболевшего коронавирусом Юрия Башмета

У дирижёра Юрия Башмета диагностирован коронавирус, в настоящее время он проходит лечение. Представители Русского концертного агентства в беседе с RT подчеркнули, что некоторые СМИ преувеличили информацию о тяжести состояния артиста. На ближайших концертах Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета за дирижёрским пультом заменит Фредди Кадена. Ранее сообщалось о заражении COVID-19 оперных исполнителей Анны Нетребко и Ильдара Абдразакова, режиссёра Резо Гигинеишвили, актёра Сергея Пускепалиса и ряда других российских знаменитостей.

Народный артист СССР Юрий Башмет заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили RT в пресс-службе Русского концертного агентства. При этом, вопреки данным ряда СМИ, Башмет находится в нормальном состоянии.

«Чувствует он себя хорошо и ждёт встречи с публикой. Все запланированные встречи и концерты в итоге состоятся. Тяжесть его состояния в некоторых СМИ преувеличена», — рассказали RT в пресс-службе.

В беседе с ТАСС представители Русского концертного агенства уточнили, что на ближайших концертах Всероссийского юношеского симфонического оркестра, которые пройдут в Санкт-Петербурге (1 октября), Казани (2 октября) и Москве (4 октября) маэстро заменит его коллега, уроженец Эквадора Фредди Кадена.

По информации «МК», Башмет вместе с супругой были госпитализированы вечером 28 сентября с предварительным диагнозом «долевая пневмония». В сообщении утверждается, что с дачи в посёлке Николина гора пару доставили в 52-ю городскую больницу. Информация о том, что Наталья Башмет также заразилась коронавирусом, пока не подтверждена.

17 сентября стало известно о госпитализации оперной певицы Анны Нетребко с вызванной коронавирусом пневмонией средней степени тяжести. Артистка провела в больнице не менее недели и была выписана 22 сентября. Певица рассказала об этом на своей странице в Instagram.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID», — написала Нетребко. Она поблагодарила за поддержку подписчиков и врачей, которые, по её словам, «лучшие, и знают, как с этим вирусом разбираться».

Незадолго до госпитализации Нетребко аналогичный диагноз поставили певцу Ильдару Абдразакову. Музыканты вместе выступают в опере «Дон Карлос» в Большом театре.

На прошлой неделе о положительном результате экспресс-теста на коронавирус сообщил режиссёр Резо Гигинеишвили. Однако, по его словам, ПЦР-тест, который он сдал позднее, оказался отрицательным. Несмотря на это, кинематографист предпочёл не выходить из дома.

«Я вернулся с фестиваля и как человек ответственный перед тем, как выйти на съёмочную площадку, сдал экспресс-тест. Он был положительным. После вызвал врача и сдал ПЦР-тест. Он отрицательный. Но всё же решил сидеть дома, так как контактировал с заболевшими. Чувствую себя нормально», — написал Гигинеишвили в Instagram.

В сентябре с коронавирусной инфекцией был госпитализирован художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. В пресс-службе театра рассказали, что режиссёр находится в стабильном состоянии. Также представитель организации в беседе с ТАСС отметил, что Пускепалис в течение недели до постановки диагноза не контактировал с труппой.

В числе заболевших оказался и младший сын Михаила Ефремова — 10-летний Борис. Как сообщает «СтарХит», он заразился в школе. Борис чувствует себя хорошо, а о болезни узнал после теста, который сдавал весь его класс. У остальных членов семьи актёра результаты тестов отрицательные, но они самоизолировались в загородном доме.

Ранее коронавирус был выявлен у Юрия Назарова, Евгения Редько, Янины Студилиной, Любови Толкалиной, Олега Газманова, Риты Дакоты и других артистов.