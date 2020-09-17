«Пришла в больницу вовремя»: Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

17 сентября стало известно, что оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией. На днях COVID-19 был диагностирован и у её коллеги Ильдара Абдразакова. Вместе артисты выступают в опере «Дон Карлос». Также коронавирус был выявлен у актёров Юрия Назарова, Евгения Редько и Александра Молочникова. О недавнем выздоровлении рассказали Олег Газманов, Янина Студилина, Любовь Толкалина, Антонио Бандерас, Майкл Рукер и другие артисты.

Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», — рассказала певица.

Она подчеркнула, что ранее перед ней стоял выбор: продолжать сидеть дома, чтобы не заразиться, или вернуться к работе.

«Я безоговорочно выбрала второе и ни о чём не жалею», — утверждает Нетребко.

Артистка отметила, что от карантина и страха перед болезнью устала сильнее, чем от самого вируса.

«Я рада, что для меня теперь это закончится», — заключила певица.

Ранее коронавирус обнаружили у певца Ильдара Абдразакова, с которым Анна Нетребко выступает в опере «Дон Карлос» в Большом театре. По этой причине театр отменил все постановки с артистами.

Абдразаков упоминал, что почувствовал себя плохо после завершения второго спектакля «Дон Карлос».

«Поднялась небольшая температура, и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришёл предварительный положительный результат», — написал артист в Instagram.

Кроме Нетребко, 17 сентября о получении положительного теста на COVID-19 сообщил актёр и режиссёр Александр Молочников, который в понедельник представлял свою драму «Скажи ей» на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

«Простите все, с кем контактировал. На «Кинотавре» в день показа «Скажи ей» сделал тест, он был отрицательный, поэтому позволил себе пойти на нашу премьеру», — пишет артист в Instagram.

Молочников также ставил спектакль «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной. Ранее коронавирус был диагностирован ещё у нескольких членов команды, в итоге премьеру спектакля перенесли на октябрь.

Премьеру одной из своих постановок — спектакля «Сын» — перенёс и Российский академический молодёжный театр (РАМТ). Как рассказал его художественный руководитель Алексей Бородин, причиной послужила болезнь исполнителя главной роли Евгения Редько.

«К сожалению, мы должны перенести премьеру спектакля постановки Юрия Бутусова, которую ждали не только мы, но и многочисленные его поклонники. Но ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. У нас заболел Редько, и у него по первоначальному анализу обнаружен коронавирус, поэтому будут делать анализы все, кто с ним контактировал», — цитирует Бородина РИА Новости.

В начале сентября с коронавирусом попал в реанимацию советский и российский актёр Юрий Назаров. У него было диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Известно, что артисту уже лучше, однако к настоящему моменту он по-прежнему находится в больнице.

«У меня прекрасные новости: его пока не выписали, пока аппарат ему помогает, но всё идёт к улучшению. Настроение у него прекрасное, собирается домой к концу недели. Не сказать, что очень быстро всё идёт, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует», — рассказала дочь актёра в беседе с РИА Новости.

В августе коронавирус был выявлен у Янины Студилиной, известной по проектам «Ранетки», «Сталинград» и «Белая гвардия». Она подчеркнула, что не переживала по этому поводу, поскольку занимается спортом и следит за своим здоровьем. Также актриса рассказала о симптомах болезни.

«Пару дней была сильная слабость, а потом поднялась температура (не выше 37,7), болело горло. На пятый день пропали запахи и некоторые вкусы. Например, мясо вообще не могла есть», — написала Студилина на своей странице в Instagram.

Она добавила, что после неё коронавирус обнаружили у её дочери и матери, но при этом госпитализация никому не потребовалась.

«Пока у всех прошло более-менее, дома, но врачи говорят, последствия не изучены для организма. Главный совет, который могу вам дать: не паниковать!» — обратилась Янина Студилина к своим подписчикам.

Актриса Любовь Толкалина также сообщила в Instagram, что летом у неё выявляли коронавирус. Она рассказала, что COVID-19 вызвал у неё депрессивное состояние.

«Я знаю от ковид-переболевших друзей и сама могу подтвердить, что ковид лично у меня вызывает апатию по отношению к планам на жизнь, равнодушие к еде, событиям, людям, ощущение тяжести по утрам, пониженную самооценку. Депрессии во время общей самоизоляции от полностью разрушенных планов на жизнь и упущенных возможностей не являются надуманной проблемой. Но те, кто еще и переболел, говорят, что депрессия — сателлит ковида. Подтверждаю!» — написала актриса. Она предположила, что коронавирус влияет на всю нервную систему.

В августе на проблемы со здоровьем жаловался певец Олег Газманов. У них с супругой был зафиксирован коронавирус. Болезнь протекала так тяжело, что артиста госпитализировали.

«У меня ещё было воспаление лёгких, сопутствующее этой болезни, ну и дальше: потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется», — рассказал артист, отметив, что за время болезни он похудел на 6,5 кг и успел написать две новые песни.

Летом диагностировали коронавирус у певицы Риты Дакоты. Ей также пришлось провести несколько дней в больнице. Вернуться к выступлениям Дакота смогла лишь в середине сентября. При этом артистка рассказала, что плохо себя чувствовала на первом после перерыва концерте, в связи с чем ей пришлось делать укол в связки.

«Я два дня довольно близко к сердцу воспринимала тот факт, что вышла к вам больная, и после «Спичек» пришлось в связки ввести огромный шприц адреналина, прямо на сцене. Такое со мной впервые, я прям два дня потом в себя приходила. Не знаю, то ли это от недавней «короны», то ли от того, что это первый сольник спустя полгода перерыва — один фиг, мне было очень не по себе, и я изо всех сил надеялась, что это не было сильно заметно», — пишет артистка.

Пандемия продолжает затрагивать и иностранных артистов. Так, в начале сентября в Великобритании были приостановлены съёмки фильма Мэтта Ривза «Бэтмен», поскольку у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона был выявлен COVID-19.

Также коронавирус обнаружили у звезды «Стражей Галактики» Майкла Рукера. При этом он принял решение не принимать лекарств и подождать, пока его иммунная система сама справится с инфекцией.

Испанский актёр Антонию Бандерас из-за коронавируса был вынужден отмечать на карантине своё 60-летие. Он рассказал, что чувствовал себя относительно хорошо, однако уставал быстрее, чем обычно. В конце августа артист сообщил о выздоровлении.