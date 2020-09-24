Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

России не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам, которые вводились весной 2020 года из-за коронавирусной инфекции, расслабляться нельзя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с губернаторами.

«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства и так далее. У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — сказал президент.

В связи с этим, отметил Путин, необходимо наращивать тестирование.

«Текущие требования — необременительные — надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести. Только я вас прошу, он не должен, этот диалог, приобретать таких жёстких форм, навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются», — добавил он.

Ранее в Кремле отмечали отсутствие оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по COVID-19.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об отсутствии планов вводить новые ограничения в столице.