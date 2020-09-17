В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

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Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос журналистов, нет ли планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса, он сообщил, что таких обсуждений не ведётся.

Песков напомнил, что во всех регионах заблаговременно были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

Как подчеркнул представитель Кремля, эта работа осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба и дала свои плоды.

«Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничения в столице в связи с COVID-19.

По последним данным оперштаба, в России в течение суток зафиксировано 5762 случая заболевания, общее число выявленных инфицированных достигло 1 085 281.

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