Собянин назвал самую большую помощь для бизнеса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия и серьёзных ограничений.
Собянин назвал самую большую помощь для бизнеса
  • АГН «Москва»

«Мы продолжаем оказывать помощь (бизнесу) в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 млрд рублей, но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия, избежать серьёзных ограничений», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что перевод на удалённую работу части сотрудников позволяет не переходить к ограничению секторов экономики. 

Также Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

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