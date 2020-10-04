Собянин назвал самую большую помощь для бизнеса
- АГН «Москва»
«Мы продолжаем оказывать помощь (бизнесу) в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 млрд рублей, но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия, избежать серьёзных ограничений», — приводит РИА Новости слова Собянина.
Он отметил, что перевод на удалённую работу части сотрудников позволяет не переходить к ограничению секторов экономики.
Также Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.